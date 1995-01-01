Фотоальбом для 200 фотографий формата 10х15, белые бумажные страницы с пластиковыми кармашками и местами для подписи. Обложка бумажная, несколько ярких цветов на выбор, с окошком для личной фотографии на лицевой стороне. Есть кармашек для CD / DVD диска.

Фотоальбомы "Walther" - это не только уникальный и оригинальный подарок, но и возможность насладиться процессом оформления фотографий для себя и своей семьи. Проводите время с близкими, коллегами и друзьями пересматривая семейную фотокнигу и вспоминая лучшие моменты прошлых лет. Дома фотоальбом так же послужит красивым декором для вашей гостиной.