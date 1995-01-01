Фотоальбом Walther 10x15 см 200 фото Fun, голубой
Код товара:УТ-00082751
Артикул:ME110U
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий200 фото
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницБумага
ТематикаКлассика
Размер альбома24 х 22 х 5 см
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографийкармашки
Крепление страницкнижный переплет
Описание
Фотоальбом для 200 фотографий формата 10х15, белые бумажные страницы с пластиковыми кармашками и местами для подписи. Обложка бумажная, несколько ярких цветов на выбор, с окошком для личной фотографии на лицевой стороне. Есть кармашек для CD / DVD диска.
Фотоальбомы "Walther" - это не только уникальный и оригинальный подарок, но и возможность насладиться процессом оформления фотографий для себя и своей семьи. Проводите время с близкими, коллегами и друзьями пересматривая семейную фотокнигу и вспоминая лучшие моменты прошлых лет. Дома фотоальбом так же послужит красивым декором для вашей гостиной.