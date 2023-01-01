Чехол для трех светофильтров диаметром до 82 мм, а также для квадратных фильтров Cokin серии Р (84 мм). Фильтры складываются в эластичные кармашки из нейлона, которые самостоятельно адаптируются под размер содержимого. Снаружи выполнен из полиэстера с водоотталкивающей пропиткой и качественной искусственной кожи (полиуретан), закрывается на «липучку» велкро.