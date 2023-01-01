Чехол для светофильтров Walking Way до 3 фильтров 37-82 мм
Код товара : УТ-00071699
Артикул : WWCFB
1 490 ₽
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Описание
Чехол для трех светофильтров диаметром до 82 мм, а также для квадратных фильтров Cokin серии Р (84 мм). Фильтры складываются в эластичные кармашки из нейлона, которые самостоятельно адаптируются под размер содержимого. Снаружи выполнен из полиэстера с водоотталкивающей пропиткой и качественной искусственной кожи (полиуретан), закрывается на «липучку» велкро.
- Внешние размеры: 11.5 х 11 х 1.5 см
- Вес: 60 г