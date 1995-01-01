Чехол для светофильтров Walking Way до 3 фильтров 37-82 мм

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Код товара: УТ-00071699 Артикул: WWCFB Код товара: УТ-00071699 Артикул: WWCFB Цвет Черный Чехол для Аксессуаров Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Цвет Черный Чехол для Аксессуаров Описание Чехол для трех светофильтров диаметром до 82 мм, а также для квадратных фильтров Cokin серии Р (84 мм). Фильтры складываются в эластичные кармашки из нейлона, которые самостоятельно адаптируются под размер содержимого. Снаружи выполнен из полиэстера с водоотталкивающей пропиткой и качественной искусственной кожи (полиуретан), закрывается на «липучку» велкро. Внешние размеры: 11.5 х 11 х 1.5 см

Вес: 60 г Видео Наш обзор

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