Диск VS CD-RW 80 4-12x Slim, 5 шт

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073140 Артикул : VSCDRWSL501

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Практичный выбор для многократной записи информации и рассчитан на длительный срок использования. Современные технологии производства обеспечивают стабильное качество при многократной записи на один и тот же носитель CD-RW. Задать вопрос 690 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Практичный выбор для многократной записи информации и рассчитан на длительный срок использования.

Современные технологии производства обеспечивают стабильное качество при многократной записи на один и тот же носитель CD-RW. Cоответствует мировым стандартам качества записываемых CD-R:СD-RW Orange Book, Part III

записываемых CD-R:СD-RW Orange Book, Part III Объем записываемой информации 700 Mb/80 мин

Высокая скорость записи 4-12х

Предназначен для многократной записи данных

Совместим со всеми приводами и записывающими устройствами формата CD-RW,4-12x

CD-RW,4-12x Идеально подходит для архивации данных

Гарантия надежности и качества

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