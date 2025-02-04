Версия объектива Nokton 50mm F1.0 Aspherical, адаптированная для беззеркальных камер Canon R: оптика оптимизирована с учетом более толстого массива светофильтров (внутри камеры), также добавлен чип, осуществляющий электронную коммуникацию с фотоаппаратом, а механизм вращения диафрагмы имеет 2 режима работы: с отсечками или без них. Оптическая схема включает 2 асферичеcких элемента: задний выполнен традиционным способом формовки (из оптического пластика), а передний – методом шлифовки минерального стекла с ультра высоким коэффициентом рефракции. Это, а также использование плавающих фокусировочных элементов, обеспечивает высокую резкость во всем диапазоне дистанций фокусировки. Боке (размытие фона) очень мягкое, а расфокусированные источники света обладают красивой округлой формой – благодаря 12 лепестковой скругленной диафрагме.

Корпус объектива полностью выполнен из металла, что обеспечивает высокую надежность и долговечность конструкции. Как и все остальные объективы Voigtlander, он собирается на японском заводе Cosina, чем гарантируется высокая точность сборки. Кольцо фокусировки работает максимально плавно, при этом можно использовать один из трех электронных ассистентов камер Canon: увеличение области, фокус-пикинг или Focus Guide. Минимальная дистанция фокусировки стала гораздо меньше: теперь она составляет всего 0.45 м. Внешний вид объектива по стилю исполнения прекрасно сочетается с другими объективами и камерами EOS R.