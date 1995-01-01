Описание

Стандартный объектив с исключительно высокой светосилой позволяет снимать с естественным освещением и очень небольшой глубиной резкости. Оптическая схема включает 2 асферичеcких элемента: задний выполнен традиционным способом формовки, а передний – методом шлифовки стекла с ультра высоким коэффициентом рефракции. Это, а также использование плавающего фокусировочного элемента, обеспечивает высокую резкость во всем диапазоне дистанций фокусировки. Боке (размытие фона) очень мягкое, а расфокусированные источники света обладают красивой округлой формой – благодаря 12 лепестковой скругленной диафрагме.

Объектив Voigtlander Nokton 50mm f/1.0 отлично смыкается с дальномерным механизмом камер Leica M, что обеспечивает точную и быструю ручную фокусировку. Кодировка отсутствует, поэтому объектив нужно назначать вручную через меню камеры. Также нужно отметить, что Nokton 50mm f/1.0 блокирует значительную часть видоискателя (впрочем, как и другие объективы с подобной светосилой, включая Leica Noctilux)