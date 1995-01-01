Объектив Voigtlander Nokton 50mm f/1.0 Aspherical Leica M
Код товара : УТ-00066852
Артикул : @ BA370A
199 800 ₽
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
484 г
Размеры
73.6 х 55 мм
Характеристики
Диаметр светофильтра, мм
62
Относительное отверстие
1:1.0
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.9 м
Угол поля зрения
47.8°
Байонет
Leica M
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Стандартный объектив с исключительно высокой светосилой позволяет снимать с естественным освещением и очень небольшой глубиной резкости. Оптическая схема включает 2 асферичеcких элемента: задний выполнен традиционным способом формовки, а передний – методом шлифовки стекла с ультра высоким коэффициентом рефракции. Это, а также использование плавающего фокусировочного элемента, обеспечивает высокую резкость во всем диапазоне дистанций фокусировки. Боке (размытие фона) очень мягкое, а расфокусированные источники света обладают красивой округлой формой – благодаря 12 лепестковой скругленной диафрагме.
Объектив Voigtlander Nokton 50mm f/1.0 отлично смыкается с дальномерным механизмом камер Leica M, что обеспечивает точную и быструю ручную фокусировку. Кодировка отсутствует, поэтому объектив нужно назначать вручную через меню камеры. Также нужно отметить, что Nokton 50mm f/1.0 блокирует значительную часть видоискателя (впрочем, как и другие объективы с подобной светосилой, включая Leica Noctilux)