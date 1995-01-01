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    Объектив Voigtlander Nokton 50mm f/1.0 Aspherical Leica M

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    Код товара : УТ-00066852

    Артикул : @ BA370A

    • Nokton 50mm f/1.0 Aspherical Leica M
    • Nokton 50mm f/1.0 Aspherical Leica M
    • Nokton 50mm f/1.0 Aspherical Leica M

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    17%

    199 800 ₽

    166 500 ₽

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Стандартный объектив с исключительно высокой светосилой позволяет снимать с естественным освещением и очень небольшой глубиной резкости. Оптическая схема включает 2 асферичеcких элемента: задний выполнен традиционным способом формовки, а передний – методом шлифовки стекла с ультра высоким коэффициентом рефракции. Это, а также использование плавающего фокусировочного элемента, обеспечивает высокую резкость во всем диапазоне дистанций фокусировки. Боке (размытие фона) очень мягкое, а расфокусированные источники света обладают красивой округлой формой – благодаря 12 лепестковой скругленной диафрагме.

    Объектив Voigtlander Nokton 50mm f/1.0 отлично смыкается с дальномерным механизмом камер Leica M, что обеспечивает точную и быструю ручную фокусировку. Кодировка отсутствует, поэтому объектив нужно назначать вручную через меню камеры. Также нужно отметить, что Nokton 50mm f/1.0 блокирует значительную часть видоискателя (впрочем, как и другие объективы с подобной светосилой, включая Leica Noctilux)

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.