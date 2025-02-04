Nokton 40mm f/1.2 отличается высокой светосилой, компактным корпусом и небольшим весом. Оптическая схема включает 8 элементов в 6 группах, 2 из которых являются асферическими, они корректируют сферические аберрации и дисторсию. 10-лепестковая диафрагма обеспечивает приятное боке с округлыми бликами от источников света в расфокусированных областях. Версия для камер Nikon оснащена чипом, который передает камере EXIF данные, включая информацию о выбранной диафрагме. При вращении кольца фокусировки возможна автоматическая активация помощи для ручной фокусировки на камере.

Ход кольца фокусировки длинный, около 180°, передняя линза немного выезжает вперед при изменении дистанции в сторону бесконечности. Минимальная дистанция фокусировки по сравнению с версией для камер Leica значительно снижена: до 0.3 м от фокальной плоскости. Кольцо диафрагмы вращается с отчетливыми отсечками (кликами) по 1/3 ступени. Корпус полностью металлический, все маркировки нанесены с гравировкой по металлу, что предотвращает стирание краски по мере использования. Как и другие объективы Vogtländer, Nokton 40mm f/1.2 полностью изготавливается и собирается в Японии.

Данный объектив прекрасно подходит для портретов с естественным освещением. Он обладает очень приятным, мягким боке, а высокая светосила позволяет творчески управлять глубиной резкости.