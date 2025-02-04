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Объектив Voigtlander Nokton 40mm F1.2 Aspherical Canon RF

  • Nokton 40mm F1.2 Aspherical Canon RF
  • Nokton 40mm F1.2 Aspherical Canon RF
  • Nokton 40mm F1.2 Aspherical Canon RF
  • Nokton 40mm F1.2 Aspherical Canon RF
  • Nokton 40mm F1.2 Aspherical Canon RF
Код товара:УТ-00076162
Артикул:@ BA342F

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Nokton 40mm f/1.2 отличается высокой светосилой, компактным корпусом и малым весом. Оптическая схема включает 8 элементов в 6 группах, 2 из которых являются асферическими, они корректируют сферические аберрации и дисторсию. 10-лепестковая диафрагма обеспечивает приятное боке с округлыми бликами от источников света в расфокусированных областях. Версия для камер Canon RF оснащена чипом, который передает камере EXIF данные, включая информацию о выбранной диафрагме. При вращении кольца фокусировки возможна автоматическая активация помощи для ручной фокусировки на камере.

Минимальная дистанция фокусировки по сравнению с версией для камер Leica значительно снижена: до 0.3 м от фокальной плоскости. Плавающая группа линз обеспечивает коррекцию аберраций при фокусировке на малых дистанциях.

Nokton 40mm f/1.2 Aspherical имеет переключаемый механизм диафрагмы: кольцо может вращаться или с отсечками по 1/3 ступени, или плавно, бесступенчато. Переключение между двумя режимами осуществляется пользователем в зависимости от его предпочтений и стоящей задачи (фото- или видеосъемка). Внешний вид версии для Canon RF был немного переработан, чтобы стилистически соответствовать объективам Canon.