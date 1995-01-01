Светосильный объектив для беззеркальных камер Sony. Использует ту же оптику, что и версия для камер Leica, но стал немного крупнее и тяжелее, из-за особенностей байонета E. Впрочем, прирост незначительный – объектив остается одной из самых компактных полнокадровых моделей со светосилой f/1.2. Баланс между размерами и качеством изображения обеспечивает достаточно сложная оптическая схема из 9 элементов, 2 из которых являются асферическими, что позволяет корректировать значительную часть аберраций оптики.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе. Фокусировочное кольцо вращается плавно, его ход составляет примерно 130°. Аббревиатура SE у Voigtlander расшифровывается как Still Edition: это объектив без переключаемого механизма управления диафрагмой. Кольцо диафрагмы вращается с отсечками, длина шага – 1/3 ступени. Все маркировки на корпусе нанесены с гравировкой, что обеспечивает их долговечность.

Версия Voigtlander Nokton 35mm f/1.2 для камер Sony оснащена электронным чипом, который значительно упрощает работу с камерой. Объектив автоматически определяется при установке, передает все данные в формате EXIF, включая фокусное расстояние и выбранное значение диафрагмы. При вращении фокусировочного кольца автоматически включается увеличение части кадра (если такая функция включена на самом фотоаппарате). Также корректно работает оптическая стабилизация изображения (при ее наличии в камере) и цифровая коррекция аберраций. Объектив полностью мануальный, но благодаря подобной помощи со стороны камеры использовать его достаточно просто.