Voigtlander Nokton 28mm F1.5 Aspherical сочетает винтажный внешний вид с современным оптическим дизайном: конструкция объектива включает 10 линз в 8 группах, 2 из которых асферические и еще 2 выполнены из стекла с аномальной частичной дисперсией. Объектив отличается очень компактными размерами для своей высокой светосилы f/1.5. Cosina выпускает две версии этого объектива: Type I выполнена в стилистике 70-х годов с алюминиевым корпусом, Type II больше похожа на объективы начала 60-х годов и выполняется из латуни, поэтому заметно тяжелее. В комплекте с Type II также идет съемный рычажок, который можно установить на объектив для удобства фокусировки.

При установке на камеры Leica M объектив стыкуется с дальномером камеры, что позволяет фокусироваться быстро и точно. Корпус объектива немного заходит в границы кадра при визировании через оптический видоискатель камер Leica, однако в целом он блокирует собой достаточно незначительную часть кадра. Что касается качества изображения, то объектив очень резок по центру даже на открытой диафрагме, средняя часть кадра подтягивается приблизительно при f/2.8, а границы – при f5.6. Следует заметить, что на открытой диафрагме объектив демонстрирует достаточно сильное виньетирование (более 3 ступеней), а при съемке под ярким светом блестящие детали (например, хромированный метал) могут окаймляться заметной пурпурной бахромой (fringing), которая сходит на нет только при диафрагмировании на 2 ступени экспозиции. Что же касается качества боке, то оно очень хорошее, мягкое, без пористых бликов и контуризации элементов фона. Дисторсия минимальна, на практически незаметном уровне.

Объектив хорошо подойдет для пейзажей, повседневной съемки, портретов в окружении и так далее: широкий угол обзора в сочетании с высокой светосилой делает его отличным выбором для многих сюжетов.