Nokton 23 mm F1.2 X разрабатывался специально для камер формата APS-C: фокусное расстояние с учетом кроп-фактора составляет 35 мм – универсальный объектив с умеренно широким углом поля зрения. Объектив мануальный, но оснащен чипом, который передает камере фокусное расстояние, значение диафрагмы и другие данные EXIF.

Оптическая схема включает 2 элемента с аномальной частичной дисперсией и один асферический элемент, что обеспечивает высокую резкость и отсутствие хроматических аберраций. Вместе с высокой светосилой и 12-лепестковой диафрагмой это создает превосходный рисунок с мягким боке и яркими, насыщенными цветами.

Корпус объектива полностью выполнен из металла. Он очень компактный и легкий: весит всего 240 г. Внешний вид достаточно точно стилизован под AI объективы Nikkor еще из пленочной эпохи: сочетание черного цвета с отдельными серебристыми элементами, характерные волнистые выступы на кольце фокусировке и разноцветная маркировка значений диафрагмы. Кольца диафрагмы и фокусировки специально сделаны разной формы, чтобы их можно было различить на ощупь. Ход фокусировочного кольца – около 90°, привод прямой механический – можно использовать с внешними приводами follow focus. Кольцо диафрагмы вращается с отсечками («кликами») по 1/3 ступени.

На полностью открытой диафрагме изображение довольно мягкое, как в центре, так и (тем более) на периферии кадра. Это можно использовать для портретной съемки или для творческой видеографии. Резкость подтягивается к f/2 - f/2.8. На открытой диафрагме также заметно достаточно сильное виньетирование, а расфокусированные блики принимают форму вытянутых овалов («кошачьи глазки»). При диафрагмировании на 1-2 ступени оба эффекта исчезают. Объектив хорошо справляется с хроматическими аберрациями и бликами при ярком контровом свете.