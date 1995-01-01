Миниатюрный объектив-«блинчик» для дальномерных камер Leica M. Прекрасный выбор для уличной фотографии и повседневного ношения. Фокусное расстояние 35 мм является универсальным – может использоваться для спонтанных портретов, пейзажа, архитектурной съемки и чего угодно еще. Фокусировочное кольцо имеет выступ под палец, что позволяет фокусироваться не глядя, снимая от пояса (нужно лишь запомнить, какое положение соответствует какой дистанции). Конечно, вы также можете использовать шкалу дистанций и видоискатель камеры – объектив откалиброван для использования с оптическим дальномером.

Это недорогой объектив с достаточно простой оптической схемой (7 элементов в 5 группах, 1 элемент с аномальной частичной дисперсией), которая обеспечивает рисунок в ретро-стиле. Оптимальной диафрагмой является, пожалуй, f/4 – она обеспечивает высокую контрастность и большую глубину резкости, вполне достаточную для портрета в полный рост. Рисунок объектива (боке) не отличается особо высокими художественными качествами, что нормально для «блинчиков», но тем не менее достаточно приятен: 10-лепестковая диафрагма обеспечивает скругленные блики от расфокусированных источников света. Аберрации находятся на умеренном уровне, дисторсия околонулевая.

В комплект с объективом входят крышки, металлическую бленду LH-4N можно приобрести отдельно.