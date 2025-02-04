Объектив Voigtlander Color-Skopar 28mm f/2.8 Aspherical выпускается c двумя вариантами крепления и двумя вариантами внешнего вида: Type I (Leica M, ретро), Type II (Leica M, современный вид) и L (резьба L39, ретро). По своим оптическим характеристикам все версии практически одинаковы, за исключением того, что Type II имеет более короткую минимальную дистанцию фокусировки (0.5 м) и резьбу для светофильтров 39 мм, в то время как ретро версии фокусируются от 0.7 м и используют фильтры диаметром 34 мм.

Объектив использует достаточно сложную оптическую схему из 8 элементов в 5 группах. 2 из них сделаны из стекла с аномальной частичной дисторсией, и еще один – двусторонний асферический. Кривизна поля в значительной степени исправлена, поэтому резкость по краям кадра снижается лишь незначительно.* Объектив также демонстрирует хорошую резкость при съемке с минимальной дистанции, что интересно для схемы без плавающих групп. Хорошо исправлена сагиттальная кома, а также блики и ореолы при съемке с контровым светом. Дисторсия небольшая, едва заметная (бочкообразного типа). Боке очень приятное, с мягким размытием фона. Хроматические аберрации находятся на довольно низком уровне, они бросаются в глаза только в редких случаях. Наиболее серьезным недостатком является сильное виньетирование (порядка 3.5 ступеней на открытой диафрагме), которое не исправляется до конца даже при диафрагмировании до f/8.

Одним из сильных качеств этого объектива является достаточно необычный по нынешним временам внешний вид, содержащий сильную отсылку к оптике конца XIX - начала XX века. Корпус объектива полностью выполнен из металла и, как можно заметить, очень компактен: длина выступающей из камеры части составляет всего 22.5 мм – это практически «блинчик». Кольцо диафрагмы расположено спереди, оно вращается с четкими отсечками по 1/2 ступени, сама диафрагма 10-лепестковая. Кольцо фокусировки снабжено дополнительным рычажком для удобства вращения и 2 выступами, работающими в качестве ограничителей хода. Общая длина хода достаточно большая, больше 180°, поэтому вы не будете испытывать трудностей с точным и плавным наведением фокуса. Все маркировки на корпусе нанесены с гравировкой, поэтому краска не будет стираться в ходе использования. В комплекте с объективом идет резьбовая металлическая бленда, которая защищает от бликов и ореолов при съемке.

В целом Voigtlander Color-Skopar 28mm f/2.8 Aspherical – это очень приятный, компактный и легкий объектив с хорошей светосилой и широким углом поля зрения, который отлично подойдет для повседневной съемки, street-фотографии, пейзажа и других сюжетов. Как и все объективы Cosina Voigtlander он обладает отличным качеством сборки (производится в Японии). Обратите внимание, что объектив полностью мануальный, в нем нет чипа, электронная связь с камерой отсутствует. При использовании с дальномерными фотоаппаратами поддерживается помощь фокусировке с помощью дальномера. На современных беззеркальных камерах можно включить такие помощники как увеличение части кадра или фокус-пикинг.

*Обратите внимание: данный объектив разрабатывался для дальномерных камер. С помощью простых переходных колец вы сможете перенести его на практически любую современную беззеркальную камеру, однако следует иметь в виду один нюанс: толщину массива светофильтров. В него, в зависимости от конкретной камеры, может входить фильтр цветов Байера, УФ фильтр, ИК фильтр, сглаживающий (антимуаровый) фильтр, защитное стекло. У пленочных камер никаких светофильтров не существовало, поэтому они не входили в расчет при создании оптических схем. Цифровые дальномерные камеры Leica M производятся с очень тонким массивом (менее 1 мм), чтобы старые объективы можно было использовать с тем же успехом, что и новые. Однако в большинстве других камер (как правило) используются более толстые массивы фильтров, порядка 2, 3 или даже 4 мм. При адаптации объектива даже 2-мм массив может очень негативно сказаться на качестве изображения: сильнее всего страдает резкость на периферии кадра, может усилиться виньетирование и так далее. Поэтому перед адаптацией объектива под вашу камеру желательно выяснить, какой толщины у нее массив фильтров.