APO-Lanthar 28mm F2 Aspherical – это, по заявлению производителя, лучший широкоугольный объектив в истории Voigtländer (на 2025 год). Оптимизированная для полнокадровых камер с байонетом M, его апохроматическая конструкция практически сводит к нулю осевые хроматические аберрации, обеспечивая при этом высочайшие характеристики разрешения и контраста.

Оптическая схема включает целых 6 низкодисперсионных элементов («с аномальной частичной дисперсией»), а также 2 двусторонне асферических элемента, что обеспечивает полную свободу от продольных и поперечных хроматических аберраций. Даже такие объекты, как солнечные блики на водной поверхности или ювелирные украшения, передаются чисто, без пурпурной каймы. Отсутствуют ложные цвета и в расфокусированных областях. Кроме того, объектив впечатляюще резок: даже при использовании на новых 60-мегапиксельных матрицах здесь буквально не к чему придраться: резкость по краям поддерживается прямо от максимальной апертуры, и диафрагмирование до f/2.8 - f/4 дает лишь едва заметное улучшение. Дисторсия (линейные искажения геометрии), можно сказать, отсутствует, дополнительные коррекции не требуются. Единственной заметной аберрацией является виньетирование на открытой диафрагме, которое постепенно сходит на нет при ее закрытии на 1-2 ступени.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе и (традиционно для Voigtlander - Cosina) обладает очень высоким качеством сборки. Отсутствуют какие-либо люфты, кольцо фокусировки вращается очень мягко, с умеренным сопротивлением, а кольцо диафрагмы, расположенное спереди, – с четкими отсечками. В данной модели используется 12-лепестковая диафрагма без скругления, что обеспечивает красивые 12-лучевые звездочки от ярких источников света, начиная прямо от f/2.4. Если они мешают, полностью откройте диафрагму (до f/2). Объектив хорошо переносит контровое освещение, блики и ореолы не представляют проблем.

Поскольку фокусировка осуществляется с помощью плавающей группы линз, качество изображения практически не снижается даже при съемке на минимальной дистанции фокусировки. Объектив поддерживает работу с дальномером, поэтому наведение на резкость осуществляется быстро и просто.

В целом, APO-Lanthar 28mm F2 Aspherical можно назвать одним из лучших 28-мм объективов, когда либо выпущенных для дальномерных камер с креплением Leica M – не только из числа Voightlander, но и вообще. К его небольшим недостаткам можно отнести только легкое виньетирование на открытой диафрагме, а также габариты: при использовании оптического видоискателя он перекрывает довольно значительную часть кадра, в особенности при использовании бленды. К счастью, современные камеры поддерживают режим Live View, в котором этот недостаток полностью устраняется.

Благодаря умеренно-широкоугольному фокусному расстоянию этот объектив очень универсален: пейзажная съемка, street и travel фотография, архитектура, жанровое фото, репортаж, повседневные зарисовки и так далее, он подойдет для множества сюжетов и, вполне возможно, вообще станет для вас основным, редко снимаемым с камеры инструментом.

Характеристики