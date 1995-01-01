Октабокс (8-спицевый софтбокс) для осветителей Weelite Ninja 200 и Ninja 300. Обеспечивает мягкий рассеянный свет без глубоких теней, хорошо подходит для съемки людей: мягкий свет, в частности, помогает замаскировать морщинки и другие дефекты кожи. 8-угольная форма рассеивающей поверхности софтбокса близка к кругу, что создает красивые, естественные блики в глазах модели и на других глянцевых поверхностях. Weelite VP-45 обладает быстрораскладной конструкцией зонтичного типа, которая позволяет сэкономить время при подготовке к съемке.

Как и большинство софтбоксов, Weelite VP-45 состоит из металлизированного каркаса, сводящего к минимуму световые потери, а также двух белых тканевых рассеивателей: внешнего и внутреннего. Рассеиватели заставляют свет многократно отражаться внутри софтбокса, что обеспечивает равномерное освещение и устраняет эффект «горячего пятна» в центре.

Weelite VP-45 использует проприетарное байонетное крепление Weelite Mini Port, оно меньше стандартного байонета Bowens, поэтому данный софтбокс подходит только для осветителей Ninja 200 и Ninja 300.

Характеристики: