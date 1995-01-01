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Адаптер Viltrox PL-RF SNIPIZ, с ARRI PL на камеры Canon EOS R

  • PL-RF SNIPIZ
  • PL-RF SNIPIZ
  • PL-RF SNIPIZ
  • PL-RF SNIPIZ
  • PL-RF SNIPIZ
  • PL-RF SNIPIZ
  • PL-RF SNIPIZ
  • PL-RF SNIPIZ
  • PL-RF SNIPIZ
  • PL-RF SNIPIZ
  • PL-RF SNIPIZ
  • PL-RF SNIPIZ
  • PL-RF SNIPIZ
Код товара:УТ-00080271
Артикул:PL-RF VLT

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Адаптер Viltrox PL-RF позволяет устанавливать объективы с байонетным креплением ARRI PL на камеры Canon EOS R. Высокая точность при изготовлении: исключается перекос оптической оси, доступна фокусировка на бесконечность. Основная часть корпуса выполнена из алюминиевого сплава, байонетные кольца – из нержавеющей стали. Внутренняя поверхность матирована и покрыта бородками, которые поглощают паразитный свет и предотвращают появление ореолов и бликов.

Оригинальная форма с рукоятками в форме рожек удобна для надежного затягивания соединения с объективом. Резиновое уплотнительное кольцо обеспечивает герметичное соединение с камерой, защищая матрицу и контакты от попадания пыли и влаги. Штативная лапка является съемной.

Комплектация: адаптер, крышки передняя и задняя, документация.

  • Размеры (с учетом лапки и ручек): 105 х 95 х 49 мм
  • Вес: 250 г