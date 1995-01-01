Адаптер Viltrox PL-L, для объективов ARRI PL на камеры L-Mount
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Характеристики
Описание
Адаптер Viltrox PL-Z позволяет устанавливать объективы с байонетным креплением ARRI PL на камеры системы L-Mount (Leica SL, Panasonic S, Sigma). Высокая точность при изготовлении: исключается перекос оптической оси, доступна фокусировка на бесконечность. Основная часть корпуса выполнена из алюминиевого сплава, байонетные кольца – из нержавеющей стали. Внутренняя поверхность матирована и покрыта бородками, которые поглощают паразитный свет и предотвращают появление ореолов и бликов.
Оригинальная форма с рукоятками в форме рожек удобна для надежного затягивания соединения с объективом. Резиновое уплотнительное кольцо обеспечивает герметичное соединение с камерой, защищая матрицу и контакты от попадания пыли и влаги. Штативная лапка является съемной.
Комплектация: адаптер, крышки передняя и задняя, документация.
- Размеры (с учетом лапки и ручек): 106 х 95.2 х 47.7 мм
- Вес: 297.5 г