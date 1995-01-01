Адаптер Viltrox PL-Z позволяет устанавливать объективы с байонетным креплением ARRI PL на камеры системы L-Mount (Leica SL, Panasonic S, Sigma). Высокая точность при изготовлении: исключается перекос оптической оси, доступна фокусировка на бесконечность. Основная часть корпуса выполнена из алюминиевого сплава, байонетные кольца – из нержавеющей стали. Внутренняя поверхность матирована и покрыта бородками, которые поглощают паразитный свет и предотвращают появление ореолов и бликов.

Оригинальная форма с рукоятками в форме рожек удобна для надежного затягивания соединения с объективом. Резиновое уплотнительное кольцо обеспечивает герметичное соединение с камерой, защищая матрицу и контакты от попадания пыли и влаги. Штативная лапка является съемной.

Комплектация: адаптер, крышки передняя и задняя, документация.