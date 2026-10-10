Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Объектив Viltrox PFU RBMH 20mm f/1.8 E-Mount (состояние 5) (б/у)

  • PFU RBMH 20mm f/1.8 E-Mount (состояние 5)
  • PFU RBMH 20mm f/1.8 E-Mount (состояние 5)
  • PFU RBMH 20mm f/1.8 E-Mount (состояние 5)
  • PFU RBMH 20mm f/1.8 E-Mount (состояние 5)
  • PFU RBMH 20mm f/1.8 E-Mount (состояние 5)
  • PFU RBMH 20mm f/1.8 E-Mount (состояние 5)
  • PFU RBMH 20mm f/1.8 E-Mount (состояние 5)
  • PFU RBMH 20mm f/1.8 E-Mount (состояние 5)
  • PFU RBMH 20mm f/1.8 E-Mount (состояние 5)
  • PFU RBMH 20mm f/1.8 E-Mount (состояние 5)
  • PFU RBMH 20mm f/1.8 E-Mount (состояние 5)
  • PFU RBMH 20mm f/1.8 E-Mount (состояние 5)
  • PFU RBMH 20mm f/1.8 E-Mount (состояние 5)
Код товара:УТ-00098008
Артикул:б/у-БУМ 2026-10-10/6

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Код товара: 163008

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: без видимых следов эксплуатации.
S/n: 6008102138
Комплектация: Объектив, крышки, бленда, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.