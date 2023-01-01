Адаптер Viltrox NF-Z, c Nikon F на Nikon Z
Код товара : УТ-00059982
Артикул : NF-Z
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.284
Вес
145 г
Описание
Адаптер Viltrox NF-Z позволяет устанавливать объективы с байонетом Nikon F на беззеркальные камеры системы Nikon Z. Внешне напоминает оригинальный адаптер Nikon FTZ первого поколения, да и функционал такой же: благодаря встроенному чипу адаптер поддерживает автоматическую фокусировку, оптическую стабилизацию, электронное управление диафрагмой и запись информации об объективе в EXIF.
Поскольку у данного адаптера нет «отверточного» привода, автофокус поддерживается с объективами AF-S, AF-P и AF-I, а объективы с маркировкой AF (без встроенного мотора) будут фокусироваться только вручную. Что касается управления диафрагмой, то у адаптера есть свой встроенный рычажковый привод, который позволяет управлять ею у объективов D и G типа. Конечно, поддерживаются и новые объективы типа E, у которых управление диафрагмой осуществляется электронно, без рычажка.
Согласно данным производителя, адаптер Viltrox NF-Z поддерживает все самые современные режимы фокусировки, включая фокусировку по глазам и следящую фокусировку с интеллектуальным распознаванием объектов (головы, туловища, животные, птицы и так далее) – при наличии таких режимов в самой камере.
Что касается совместимости, то на момент выпуска Viltrox NF-Z был протестирован на камерах Nikon Z6 II и Z7 II с различными объективами Nikon, Tamron и Sigma для Nikon. Совместимость с новейшими камерами будет осуществляться с новыми версиями прошивок: порт USB-C позволяет пользователям самостоятельно обновлять программное обеспечение адаптера.
Адаптер выполнен в прочном корпусе, байонетные крепления с обеих сторон выточены из латуни, внутренняя поверхность покрыта бархатной тканью для защиты от ореолов и бликов. Ножка со штативным гнездом 1/4" является несъемной.
Адаптер Viltrox NF-Z благодаря доступной цене является хорошей альтернативой для оригинальных переходников Nikon FTZ и FTZ II.