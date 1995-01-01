Адаптер Viltrox NF-Z позволяет устанавливать объективы с байонетом Nikon F на беззеркальные камеры системы Nikon Z. Внешне напоминает оригинальный адаптер Nikon FTZ первого поколения, да и функционал такой же: благодаря встроенному чипу адаптер поддерживает автоматическую фокусировку, оптическую стабилизацию, электронное управление диафрагмой и запись информации об объективе в EXIF.

Поскольку у данного адаптера нет «отверточного» привода, автофокус поддерживается с объективами AF-S, AF-P и AF-I, а объективы с маркировкой AF (без встроенного мотора) будут фокусироваться только вручную. Что касается управления диафрагмой, то у адаптера есть свой встроенный рычажковый привод, который позволяет управлять ею у объективов D и G типа. Конечно, поддерживаются и новые объективы типа E, у которых управление диафрагмой осуществляется электронно, без рычажка.

Согласно данным производителя, адаптер Viltrox NF-Z поддерживает все самые современные режимы фокусировки, включая фокусировку по глазам и следящую фокусировку с интеллектуальным распознаванием объектов (головы, туловища, животные, птицы и так далее) – при наличии таких режимов в самой камере.

Что касается совместимости, то на момент выпуска Viltrox NF-Z был протестирован на камерах Nikon Z6 II и Z7 II с различными объективами Nikon, Tamron и Sigma для Nikon. Совместимость с новейшими камерами будет осуществляться с новыми версиями прошивок: порт USB-C позволяет пользователям самостоятельно обновлять программное обеспечение адаптера.

Адаптер выполнен в прочном корпусе, байонетные крепления с обеих сторон выточены из латуни, внутренняя поверхность покрыта бархатной тканью для защиты от ореолов и бликов. Ножка со штативным гнездом 1/4" является несъемной.

Адаптер Viltrox NF-Z благодаря доступной цене является хорошей альтернативой для оригинальных переходников Nikon FTZ и FTZ II.