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Адаптер Viltrox NF-E, для объективов Nikon F на камеры Sony E, увеличение 0.71х

  • NF-E, с Nikon F на Sony E, 0.71х (спидбустер)
  • NF-E, с Nikon F на Sony E, 0.71х (спидбустер)
  • NF-E, с Nikon F на Sony E, 0.71х (спидбустер)
  • NF-E, с Nikon F на Sony E, 0.71х (спидбустер)
  • NF-E, с Nikon F на Sony E, 0.71х (спидбустер)
Код товара:УТ-00046344
Артикул:NF-E

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Механический адаптер для установки объективов Nikon F на беззеркальные камеры Sony E (APS-C). Адаптер оснащен концентрирующими линзами, которые действуют по принципу «обратный телеконвертер»: если телеконвертеры проецируют круг изображения на большую площадь, при этом теряя 1 или 2 ступени эффективной светосилы, то адаптеры типа «спидбустер», наоборот, концентрируют изображение на меньшей площади. Viltrox NF-E обеспечивает прирост в 1 полную ступень экспозиции. Увеличение 0.71х помогает также почти полностью нивелировать эффект кроп-фактора APS-C сенсоров (1.5х). Адаптер механический, без электроники, фокусировка и установка экспозиции производятся вручную.

На корпусе предусмотрено кольцо управления диафрагмой для объективов Nikon с индексом G (без кольца диафрагмы на корпусе), адаптер также совместим с объективами AF D, AI и более ранней мануальной оптикой. Адаптер несовместим с объективами Nikon, имеющими электромагнитное управление диафрагмой (индекс Е), а также с AF-P объективами.

Viltrox NF-NEX выполнен в полностью металлическом корпусе: основная часть из алюминия, переднее байонетное крепление из хромированной латуни. Штативный адаптер («лапку») можно снять при желании. Основание «лапки» совместимо с головками системы Arca Swiss.

Комплектация: адаптер, крышки передняя и задняя, чехол.

Размер: 67 х 34 мм (без лапки)
Вес: 166 г