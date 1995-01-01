Механический адаптер для установки объективов Nikon F на беззеркальные камеры Sony E (APS-C). Адаптер оснащен концентрирующими линзами, которые действуют по принципу «обратный телеконвертер»: если телеконвертеры проецируют круг изображения на большую площадь, при этом теряя 1 или 2 ступени эффективной светосилы, то адаптеры типа «спидбустер», наоборот, концентрируют изображение на меньшей площади. Viltrox NF-E обеспечивает прирост в 1 полную ступень экспозиции. Увеличение 0.71х помогает также почти полностью нивелировать эффект кроп-фактора APS-C сенсоров (1.5х). Адаптер механический, без электроники, фокусировка и установка экспозиции производятся вручную.

На корпусе предусмотрено кольцо управления диафрагмой для объективов Nikon с индексом G (без кольца диафрагмы на корпусе), адаптер также совместим с объективами AF D, AI и более ранней мануальной оптикой. Адаптер несовместим с объективами Nikon, имеющими электромагнитное управление диафрагмой (индекс Е), а также с AF-P объективами.

Viltrox NF-NEX выполнен в полностью металлическом корпусе: основная часть из алюминия, переднее байонетное крепление из хромированной латуни. Штативный адаптер («лапку») можно снять при желании. Основание «лапки» совместимо с головками системы Arca Swiss.

Комплектация: адаптер, крышки передняя и задняя, чехол.

Размер: 67 х 34 мм (без лапки)

Вес: 166 г