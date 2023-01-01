Описание

Автофокусный адаптер Viltrox EF-Z позволяет использовать объективы Canon EF и EF-S на камерах Nikon с байонетом Z. Благодаря встроенной электронике поддерживаются все функции объектива, включая автофокус, автоматическую экспозицию, оптическую стабилизацию в объективе и передачу EXIF мета-данных. Также имеется USB порт для обновления программного обеспечения адаптера. Штативная лапка совместима с головками Arca Swiss, она съемная.

Скорость, точность и плавность фокусировки, а также качество работы автоматической диафрагмы в значительной степени зависит от модели камеры и модели объектива, а также выбранного режима съемки и других факторов.