Адаптер Viltrox EF-Z, с Canon EF на Nikon Z
Код товара : УТ-00046330
Артикул : EF-Z
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Автофокусный адаптер Viltrox EF-Z позволяет использовать объективы Canon EF и EF-S на камерах Nikon с байонетом Z. Благодаря встроенной электронике поддерживаются все функции объектива, включая автофокус, автоматическую экспозицию, оптическую стабилизацию в объективе и передачу EXIF мета-данных. Также имеется USB порт для обновления программного обеспечения адаптера. Штативная лапка совместима с головками Arca Swiss, она съемная.
Скорость, точность и плавность фокусировки, а также качество работы автоматической диафрагмы в значительной степени зависит от модели камеры и модели объектива, а также выбранного режима съемки и других факторов.