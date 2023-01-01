Описание

Автофокусный адаптер для установки объективов Canon EF на беззеркальные камеры Micro 4/3 (Olympus, Panasonic, Blackmagic). Адаптер оснащен концентрирующими линзами, которые действуют по принципу «обратный телеконвертер»: если телеконвертеры проецируют круг изображения на большую площадь, при этом теряя 1 или 2 ступени эффективной светосилы, то адаптеры типа «спидбустер», наоборот, концентрируют изображение на меньшей площади, тем самым возрастает разрешающая способность, а также светосила объектива. Viltrox EF-M2 II обеспечивает прирост в 1 полную ступень экспозиции. Увеличение 0.71х помогает также почти полностью нивелировать эффект кроп-фактора APS-C сенсоров (1.5х). Электроника адаптера позволяет сохранить весь функционал объектива: работает автофокус, автоэкспозиция, оптическая стабилизация, передача EXIF.

Адаптер выполнен в полностью металлическом корпусе: основная часть из алюминия, переднее байонетное крепление из хромированной латуни. Штативный адаптер («лапку») с гнездом под винт 1/4" можно снять при желании.

Адаптер предназначен только для объективов с байонетом Canon EF. Объективы Canon EF-S с ним несовместимы.

Комплектация: адаптер, крышки передняя и задняя, чехол.

Размер: 67 х 25 мм (без лапки)

Вес: 85 г