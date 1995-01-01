Автофокусный адаптер Viltrox EF-FX1 позволяет устанавливать объективы с байонетом Canon EF на камеры системы Fujifilm X. Благодаря электронике адаптера поддерживаются все функции объектива: автофокус, автоэкспозиция, работа оптической стабилизации, передача EXIF мета-данных. USB порт позволяет пользователю самостоятельно обновлять прошивку адаптера по мере выхода новых версий. Крепления с обеих сторон выполнены из хромированной латуни, контакты позолочены для лучшей передачи сигнала. Штативная лапка у этого адаптера съемная, внизу имеется резьба под штативный винт 1/4".

Скорость, точность и плавность фокусировки, а также качество работы автоматической диафрагмы в значительной степени зависит от модели камеры и модели объектива, а также выбранного режима съемки и других факторов.

Размеры: 67 х 31 мм

Вес: 142 г