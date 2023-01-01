Адаптер Viltrox EF-FX1 Pro, с Canon EF на Fujifilm X
Код товара : УТ-00071839
Артикул : EF-FX1 Pro
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Автофокусный адаптер Viltrox EF-FX1 позволяет устанавливать объективы с байонетом Canon EF на камеры системы Fujifilm X. Благодаря электронике адаптера поддерживаются все функции объектива: автофокус, автоэкспозиция, работа оптической стабилизации, передача EXIF мета-данных. USB порт позволяет пользователю самостоятельно обновлять прошивку адаптера по мере выхода новых версий. Крепления с обеих сторон выполнены из хромированной латуни, контакты позолочены для лучшей передачи сигнала. Штативная лапка у этого адаптера съемная, внизу имеется резьба под штативный винт 1/4".
Скорость, точность и плавность фокусировки, а также качество работы автоматической диафрагмы в значительной степени зависит от модели камеры и модели объектива, а также выбранного режима съемки и других факторов.
Размеры: 67 х 31 мм
Вес: 142 г