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Адаптер Viltrox EF-FX1 Pro, для объективов Canon EF на камеры Fujifilm X

  • EF-FX1 Pro, с Canon EF на Fujifilm X
  • EF-FX1 Pro, с Canon EF на Fujifilm X
  • EF-FX1 Pro, с Canon EF на Fujifilm X
Код товара:УТ-00071839
Артикул:EF-FX1 Pro

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Автофокусный адаптер Viltrox EF-FX1 позволяет устанавливать объективы с байонетом Canon EF на камеры системы Fujifilm X. Благодаря электронике адаптера поддерживаются все функции объектива: автофокус, автоэкспозиция, работа оптической стабилизации, передача EXIF мета-данных. USB порт позволяет пользователю самостоятельно обновлять прошивку адаптера по мере выхода новых версий. Крепления с обеих сторон выполнены из хромированной латуни, контакты позолочены для лучшей передачи сигнала. Штативная лапка у этого адаптера съемная, внизу имеется резьба под штативный винт 1/4".

Скорость, точность и плавность фокусировки, а также качество работы автоматической диафрагмы в значительной степени зависит от модели камеры и модели объектива, а также выбранного режима съемки и других факторов.

Размеры: 67 х 31 мм
Вес: 142 г