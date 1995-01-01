Автофокусный адаптер для установки объективов с зеркальных камер Canon (EF) на беззеркальные камеры Canon серии M (EF-M). Адаптер оснащен концентрирующими линзами, которые действуют по принципу «обратный телеконвертер»: если телеконвертеры проецируют круг изображения на большую площадь, при этом теряя 1 или 2 ступени эффективной светосилы, то адаптеры типа «спидбустер», наоборот, концентрируют изображение на меньшей площади. Viltrox EF-EOS M2 обеспечивает прирост в 1 полную ступень экспозиции. Увеличение 0.71х помогает также почти полностью нивелировать эффект кроп-фактора APS-C сенсоров (1.5х). Электроника адаптера позволяет сохранить весь функционал объектива: работает автофокус, автоэкспозиция, оптическая стабилизация, передача EXIF.

Адаптер выполнен в полностью металлическом корпусе: основная часть из алюминия, переднее байонетное крепление из хромированной латуни. Штативный адаптер («лапку») с гнездом под винт 1/4" можно снять при желании. Лапка также совместима с головками Arca Swiss.

На корпусе имеется USB порт (USB mini B), который предназначен для обновления прошивки устройства.

Адаптер несовместим с объективами Canon EF-S, а объективы с байонетом EF, но выполненные для APS-C формата (например, Sigma 18-35mm f/1.8, будут демонстрировать сильное виньетирование с практически черными краями кадра).

Комплектация: адаптер, крышки передняя и задняя, чехол.

Размер: 68 х 27 мм (без лапки)

Вес: 145 г