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Адаптер Viltrox EF-EII, для объективов Canon EF на камеры Sony E, увеличение 0.71х

  • EF-EII, с Canon EF на Sony E, 0.71х (спидбустер)
  • EF-EII, с Canon EF на Sony E, 0.71х (спидбустер)
  • EF-EII, с Canon EF на Sony E, 0.71х (спидбустер)
  • EF-EII, с Canon EF на Sony E, 0.71х (спидбустер)
  • EF-EII, с Canon EF на Sony E, 0.71х (спидбустер)
  • EF-EII, с Canon EF на Sony E, 0.71х (спидбустер)
  • EF-EII, с Canon EF на Sony E, 0.71х (спидбустер)
  • EF-EII, с Canon EF на Sony E, 0.71х (спидбустер)
  • EF-EII, с Canon EF на Sony E, 0.71х (спидбустер)
  • EF-EII, с Canon EF на Sony E, 0.71х (спидбустер)
  • EF-EII, с Canon EF на Sony E, 0.71х (спидбустер)
  • EF-EII, с Canon EF на Sony E, 0.71х (спидбустер)
  • EF-EII, с Canon EF на Sony E, 0.71х (спидбустер)
Код товара:УТ-00046340
Артикул:EF-EII

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Автофокусный адаптер для установки объективов Canon EF на беззеркальные камеры Sony E (APS-C). Адаптер оснащен концентрирующими линзами, которые действуют по принципу «обратный телеконвертер»: если телеконвертеры проецируют круг изображения на большую площадь, при этом теряя 1 или 2 ступени эффективной светосилы, то адаптеры типа «спидбустер», наоборот, концентрируют изображение на меньшей площади. Viltrox EF-EII обеспечивает прирост в 1 полную ступень экспозиции. Увеличение 0.71х помогает также почти полностью нивелировать эффект кроп-фактора APS-C сенсоров (1.5х). Электроника адаптера позволяет сохранить весь функционал объектива: работает автофокус, автоэкспозиция, оптическая стабилизация, передача EXIF.

Адаптер выполнен в полностью металлическом корпусе: основная часть из алюминия, переднее байонетное крепление из хромированной латуни. Штативный адаптер («лапку») с гнездом под винт 1/4" можно снять при желании.

На корпусе предусмотрен переключатель CDAF / PDAF:

  • CDAF – фокусировка по контрасту или гибридная (фазовая + контрастная), в зависимости от модели камеры.
  • PDAF – фокусировка только по фазовым датчикам, без доводки по контрасту. Быстрее, но менее точная.

Также сбоку на корпусе есть USB порт (USB mini B), который предназначен для обновления прошивки устройства.

Комплектация: адаптер, крышки передняя и задняя, чехол.

Размер: 65 х 28 мм (без лапки)
Вес: 176 г