Описание

Адаптер Viltrox EF-E5 позволяет использовать объективы с байонетом Canon EF или Canon EF-S на камерах Sony с байонетом Е. Новая версия адаптера оснащена OLED-дисплеем и рядом новых функций, в числе которых ручное управление диафрагмой через адаптер: можно использовать в тех случаях, когда объектив не дает управлять диафрагмой через камеру. На дисплее выводится текущее фокусное расстояние, диафрагма, выбранный режим фокусировки: контрастный (C) или фазовый (P).

Благодаря электронным контактам работает весь функционал объектива, включая автоматическую фокусировку, электронное управление диафрагмой, оптическую стабилизацию изображения Canon IS и так далее. Штативный адаптер снимает нагрузку с байонета камеры при использовании тяжелых объективов на моноподе или штативе, при желании его можно снять.

Micro USB порт, расположенный внутри корпуса, позволяет пользователям самостоятельно обновлять прошивку адаптера по мере выхода новых версий.

Внимание: при установке объектива на камеру следует всегда соблюдать следующий порядок действий: сначала соединить объектив с адаптером, потом установить эту конструкцию на камеру, не наоборот.