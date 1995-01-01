Viltrox AF 85mm f/2 Evo – доступный автофокусный объектив, покрывающий полнокадровый формат. Фокусное расстояние 85 мм и достаточно высокая светосила f/2 делают его прекрасным выбором для портретной съемки: как студийной, так и на различных локациях. Это далеко не первый подход компании Viltrox к 85-мм «фиксам» за последние несколько лет: первый (еще мануальный) 85mm f/1.8 был выпущен в 2018 году, уже на следующий год, в 2019, была представлена автофокусная версия, и еще год спустя вышел AF 85mm f/1.8 II – исключительно высокий темп обновления линейки. И вот, после небольшой паузы, в 2025 Viltrox представил еще 2 объектива: AF 85mm f/1.4 линейки Pro и AF 85mm f/2 линейки Evo.

Evo – это новая линейка оптики, которая будет располагаться между бюджетной серией Air и профессиональными Pro и LAB. Да, Viltrox AF 85mm f/2 Evo на 1 ступень «темнее» Pro версии, но при этом он в 2 раза легче и дешевле. Оптические характеристики находятся на очень высоком уровне: объектив, что называется, бритвенно резок даже при полностью открытой диафрагме, кривизна поля успешно скорректирована, а из существенных аберраций можно назвать только виньетирование: при съемке с f/2 края изображения затемняются на 2+ ступени экспозиции (не самое большое число из возможных, легко лечится в фоторедакторах). Зато хроматика (каемки ложных цветов по границам объектов) отсутствует почти полностью, в том числе в расфокусированных областях. Дисторсии тоже практически нет – менее 1%. Боке (характер размытия фона) очень приятное, мягкое, без резких линий или пористых бликов. На открытой диафрагме по краям кадра блики принимают вытянутую форму («кошачьи зрачки»), но это свойственно практически всем светосильным объективам, включая профессиональные линейки.

Автофокусировка осуществляется с помощью STM мотора – он точный, но по скорости, конечно, уступает магнитному VCM приводу, которые ставится в версию Pro. В целом автофокус довольно быстрый, но, наверно, не для спорта и аналогичных активностей.

Корпус объектива полностью выполнен из металла, силиконовое кольцо на байонете защищает от проникновения пыли и влаги. Предусмотрено несколько элементов управления: во-первых, стандартное кольцо ручной фокусировки и переключатель AF / MF, далее – кольцо для управления диафрагмой, которое может вращаться как с отсечками (кликами), так и без них. Наконец, имеется безымянная программируемая кнопка, чью функцию можно задать через меню камеры. На байонете располагается USB-C порт, дающий возможность обновлять прошивку по мере выхода новых версий.

В целом, Viltrox AF 85mm f/2 Evo обладает прекрасным соотношением цены и качества. Очень доступный, при этом легкий, резкий и с минимальным набором аберраций – отличный выбор как для начинающих фотографов, так и для профессионалов с ограниченным бюджетом.

Характеристики