Viltrox AF 85mm f/1.4 Pro объединяет в себе превосходную резкость, мягкое боке, минимальный уровень оптических аберраций, и все это по доступной цене. Это уже третий автофокусный 85-мм объектив от Viltrox: первый вышел в 2019 году и (предположительно) был плодом сотрудничества с японской компанией Tokina. Однако ученик быстро превзошел своего мастера: прошло всего 6 лет, и нам представлен объектив профессионального уровня, который всерьез может конкурировать с моделями от Sony и Sigma.

Оптическая схема AF 85mm f/1.4 Pro довольно сложная: всего 15 элементов в 11 группах, из них 1 прецизионный асферический (UA), 3 низкодисперсионных (ED) и 9 с высоким коэффициентом рефракции. Прецизионные асферики – это сравнительно новый тип линз, который отличается от обычных асфериков тем, что не создает пористой структуры (так называемых «луковых колец») на бликах от расфокусированных источниках света. При этом, как и обычные асферики, он исправляет кривизну поля, благодаря чему резкость по краям изображения почти не снижается относительно центра – это можно видеть на MTF графике.

Хроматические аберрации (каемки зеленого и пурпурного цвета по контурам контрастных объектов) находятся на очень низком уровне и дополнительно корректируются при диафрагмировании на 1-2 ступени. Дисторсия практически отсутствует (что неудивительно для 85 мм), виньетирование на открытой диафрагме умеренное, около 2 ступеней – на таком же уровне оно находится и у более дорогих конкурентов. Боке в целом очень приятное, во многом благодаря 11-лепестковой диафрагме, которая придает бликам идеально круглую форму не только в полностью открытом положении, но и при закрытии до f/2.8, f/4 и далее. При f/1.4 на периферии кадра заметен эффект «кошачьих глазок», это результат оптического виньетирования, который встречается практически у всей светосильной оптики и исправляется закрытием диафрагмы на пару ступеней. Многослойное HD nano просветляющее покрытие обеспечивает качественную защиту от бликов: объектив легко справляется даже с солнцем в кадре. Сильные ореолы можно поймать в тех случаях когда солнце (или другой яркий источник света) располагается чуть-чуть за границей кадра. Небольшое смещение объектива и использование бленды должно помочь с решением этой проблемы.

Фокусировка осуществляется за счет пары VCM моторов (Voice Coil Motor), быстро и плавно. Фокусировка внутренняя, реализована методом перемещения плавающей группы линз – это предотвращает рост аберраций при съемке на минимальной дистанции. Максимальный коэффициент увеличения небольшой (0.14х), но и у конкурентов от Sigma и Sony он приблизительно такой же. Переключение между автоматической и ручной фокусировкой осуществляется ползунком на корпусе, в ручном режиме фокусировка происходит линейным образом, то есть не зависит от того, насколько быстро вы вращаете кольцо на объективе. Общих ход кольца составляет порядка 270°. Рядом с переключателем AF / MF находится кнопка, функцию которой можно задать через меню камеры.

Корпус полностью металлический, с защитой от пыли и влаги, а также с выделенным кольцом управления диафрагмой, которое может вращаться с отсечками по 1/3 ступени, или без них, по выбору пользователя. Для этого предусмотрен переключатель Click On / Off. На байонетном креплении располагается USB-C порт для обновления прошивки встроенного чипа, по мере выхода новых версий.

В целом, Viltrox AF 85mm f/1.4 Pro – это объектив профессионального уровня по доступной цене. Он ощутимо дешевле и аналога от Sigma, и, тем более, фирменных объективов Sony 85 мм серии G-Master (причем он даже резче 85mm GM первого поколения). По весу Viltrox немного тяжелее (800 г против 630-650 у конкурентов), но это вряд ли будет иметь решающее значение при выборе. Объектив можно рекомендовать для портретной и предметной съемки, а также для других сюжетов, требующих высокой светосилы и красивого боке.

Характеристики