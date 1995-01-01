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Объектив Viltrox AF 75mm f/1.8 Evo E-mount (APS-C)

  • AF 75mm f/1.8 Evo E-mount (APS-C)
  • AF 75mm f/1.8 Evo E-mount (APS-C)
  • AF 75mm f/1.8 Evo E-mount (APS-C)
  • AF 75mm f/1.8 Evo E-mount (APS-C)
  • AF 75mm f/1.8 Evo E-mount (APS-C)
  • AF 75mm f/1.8 Evo E-mount (APS-C)
  • AF 75mm f/1.8 Evo E-mount (APS-C)
  • AF 75mm f/1.8 Evo E-mount (APS-C)
  • AF 75mm f/1.8 Evo E-mount (APS-C)
  • AF 75mm f/1.8 Evo E-mount (APS-C)
  • AF 75mm f/1.8 Evo E-mount (APS-C)
  • AF 75mm f/1.8 Evo E-mount (APS-C)
  • AF 75mm f/1.8 Evo E-mount (APS-C)
  • AF 75mm f/1.8 Evo E-mount (APS-C)
  • AF 75mm f/1.8 Evo E-mount (APS-C)
  • AF 75mm f/1.8 Evo E-mount (APS-C)
  • AF 75mm f/1.8 Evo E-mount (APS-C)
  • AF 75mm f/1.8 Evo E-mount (APS-C)
  • AF 75mm f/1.8 Evo E-mount (APS-C)
  • AF 75mm f/1.8 Evo E-mount (APS-C)
  • AF 75mm f/1.8 Evo E-mount (APS-C)
  • AF 75mm f/1.8 Evo E-mount (APS-C)
  • AF 75mm f/1.8 Evo E-mount (APS-C)
Код товара:УТ-00096375
Артикул:AF 75/1.8 E

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактный и легкий объектив для камер APS-C формата. По фокусному расстоянию хорошо подходит для портретной съемки – с 112 мм в 35-мм эквиваленте располагается примерно посередине между классическими 85 и 135 мм. Объектив обладает превосходной резкостью по всему полю изображения, а высокая светосила дает возможность сильно размывать фон, делая акцент на главном объекте съемки.

Объектив был протестирован независимыми экспертами (например, ресурсом OpticalLimits, бывший Photozone.de) и получил высокие оценки. Солидное качество материалов и сборки (металлический корпус, резиновый уплотнитель для защиты байонетного соединения), низкий уровень аберраций. Геометрическая дисторсия отсутствует практически полностью (0.2%), так же как и хроматические аберрации (немного заметны в расфокусированных областях изображения). Как и у большинства светосильных объективов, на открытой диафрагме заметно виньетирование, которое постепенно сходит на нет при диафрагмировании до f/2.8 - f/4. Боке очень приятное: диски бликов чистые и сохраняют круглую форму вплоть до f/2.8, на f/4 появляется небольшая, чуть заметная угловатость. Есть эффект «кошачьих глазок», вызываемый виньетированием, который так же исчезает при закрытии диафрагмы.

За автофокус отвечает шаговый STM мотор. Объектив не относится к профессиональной спортивной линейке, но большая часть повседневных сюжетов не вызывает у него проблем с точностью и скоростью наведения. На корпусе расположено 2 кольца: ручной фокусировки и управления диафрагмой. Кольцо диафрагмы может вращаться как со щелчками, так и без них. Кроме того, есть переключатель AF / MF и кнопка блокировки автофокуса, функцию которой можно переназначить в меню фотоаппарата. Интересно, что в версии для камер Fujifilm переключатель AF/MF, переключатель Click и программируемая кнопка отсутствуют – вероятно, иначе они бы конфликтовали с ПО фотоаппаратов Fuji.

Для обновления программного обеспечения на байонетном креплении расположен USB-C порт. В комплекте идет бленда для защиты от ореолов и бликов при съемке с контровым освещением.

В целом, это отличный, и притом довольно доступный портретный объектив. Если 50 мм для вас слишком широко, а 90 – уже слишком узко, попробуйте 75. Хорошо, когда есть такая свобода выбора.

Характеристики

  • Байонет: Sony E (APS-C)
  • Фокусное расстояние: 75 мм
  • Относительное отверстие: 1:1.8
  • Минимальная диафрагма: 1:16
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.74 м
  • Угол поля зрения: 21.4°
  • Конструкция объектива: 11 элементов в 9 группах, из них 2 низкодисперсионных (ED) и 2 элемента с высокой рефракцией (HR)
  • Диаметр светофильтра: 58 мм
  • Число лепестков диафрагмы: 9
  • Вес: 335 г
  • Размеры: 69 х 76 мм
  • Особые характеристики: защита от пыли и влаги
  • Дата анонса: июнь 2026 г
  • Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда, мягкий чехол
  • Страна производства: Китай