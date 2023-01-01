Описание

Портретный объектив для беззеркальных камер Nikon. Viltrox AF 75mm f/1.2 обеспечивает исключительно мягкое боке благодаря высокой светосиле, 11-лепестковой диафрагме и отсутствию асферических элементов в оптической схеме. Расфокусированные источники света на полностью открытой диафрагме имеют продолговатую форму («кошачьи глазки»), что является следствием виньетирования, при закрытии диафрагмы на 1-2 ступени оба эффекта сходят на нет: при f/2 блики получаются практически идеально круглой формы. Резкость объектива превосходная по всему полю изображения даже на открытой диафрагме, закрытие до f/5.6 лишь немного усиливает контрастность по краям кадра.

Хроматические аберрации практически отсутствуют – их исправляют 3 низкодисперсионных (ED) элемента. В схеме также присутствуют 4 элемента с высокой рефракцией (HR), которые позволяют сделать конструкцию объектива компактнее и легче. Благодаря плавающим группам линз фокусировка осуществляется внутри корпуса, передний элемент не выезжает вперед. Это также обеспечивает коррекцию аберраций при фокусировке на минимальной дистанции (0.88 м). Дисторсия практически отсутствует, даже при отключении цифровой коррекции изображения в камере. Просветляющее покрытие работает эффективно, блики при съемке против ярких источников света достаточно небольшие.

Корпус объектива металлический (алюминиевый сплав), с защитой от попадания пыли и влаги (резиновый воротничок на байонетном креплении плюс внутренние уплотнители в местах соединения элементов корпуса). Кольцо диафрагмы обладает переключателем: вращение с осечками по 1/3 ступени или вращение без отсечек, плавное. Его также можно установить в положение А, чтобы управлять диафрагмой с камеры. Байонетное крепление из хромированной латуни. Байонетное крепление из хромированной латуни.

Для обновления прошивки в байонетном креплении располагается USB-C порт, который позволяет легко и просто обновлять программное обеспечение, подключив объектив к компьютеру.