Объектив Viltrox AF 56mm f/1.7 E-mount (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00098006
Артикул:б/у-БУМ 2026-10-10/4
Код товара:УТ-00098006
Артикул:б/у-БУМ 2026-10-10/4
Код товара: 163006
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: без видимых следов эксплуатации.
S/n: 043REL3
Комплектация: Объектив, крышки, бленда, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: без видимых следов эксплуатации.
S/n: 043REL3
Комплектация: Объектив, крышки, бленда, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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