Viltrox AF 55mm f/1.8 Evo – компактный и светосильный стандартный объектив по доступной цене. Компания Viltrox уже не первый год удивляет резкой и качественной автофокусной оптикой за небольшие деньги, и AF 55mm f/1.8 не стал исключением. Объектив был выпущен вместе с AF 35mm f/1.8 и делит с этим умеренно-широкоугольным объективом один и тот же корпус. Корпус, к слову, выполнен частично из металла, частично из пластика, к качеству сборки нет никаких претензий. Байонетное крепление сделано из хромированной латуни и защищено от пыли и влаги резиновым уплотнительным кольцом. На креплении же располагается USB-C порт, как это принято у Viltrox, он потребуется для обновления программного обеспечения («прошивок») по мере выхода новых версий.

На корпусе располагается 2 кольца: ручной фокусировки и диафрагмы, последнее может вращаться как с отсечками по 1/3 ступени, так и без них, полностью плавно – за это отвечает отдельный переключатель с правого бока. Также есть стандартный переключатель AF / MF и программируемая кнопка, функцию которой можно задать через меню камеры.

Оптическая схема включает 13 элементов, объединенных в 9 групп, из них 1 асферический UA (Ultra-Precision Aspherical), 2 низкодисперсионных ED и 2 с высокой рефракцией HR. Как можно видеть из MTF графиков, объектив демонстрирует исключительно высокую резкость почти по всему полю кадра, за исключением самых краев, которые выравниваются примерно к f/4. Его также стоит похвалить за почти полное отсутствие хроматических аберраций (каемок из ложных цветов), которые могут серьезно испортить изображение. Дисторсии (искажений геометрии) тоже практически нет, есть виньетирование на открытой диафрагме: края затемнены приблизительно на 2.5 ступени, что исправляется либо диафрагмированием, либо постобработкой (довольно просто). Что касается боке, то иногда, при наличии большого количества деталей на фоне, оно может выглядеть немного нервозным – возможно, это обратная сторона слишком высокой резкости. Но в целом размытие достаточно приятное, особенно для оптики бюджетной категории, которая изначально не претендует на королевские титулы.

По фокусному расстоянию AF 55mm f/1.8 Evo лучше подходит для классического портрета, особенно если вы используете полнокадровые камеры. Объектив очень компактный и легкий, поэтому вам нетрудно будет брать его с собой даже в повседневной жизни или в путешествиях.

Объектив выпускается с креплениями Nikon Z и Sony E.

Характеристики