Недорогой и компактный объектив для полнокадровых беззеркальных камер. Угол поля зрения (57.8°) близок к углу зрения человеческого глаза, поэтому объектив передает изображение без искажений перспективы. Оптическая схема достаточно сложная, она включает 10 элементов в 6 группах, 5 из которых являются специальными: 1 асферический, 1 низкодисперсионный и 3 с высоким коэффициентом рефракции. Это обеспечивает достаточно успешную коррекцию многих аберраций, а также высокую резкость, которая лишь незначительно снижается к границам кадра.

Viltrox AF 40mm f/2.5 хорошо справляется с виньетированием и хроматическими аберрациями, а также обладает довольно приятным боке (характером размытия фона). При закрытии диафрагмы расфокусированные блики принимают угловатую форму, поскольку диафрагма состоит всего из 7 лепестков, без скругления. Зато при f/11 - f/16 можно получить очень четкие и выразительные 14-конечные звездочки от источников света в кадре.

Объектив выполнен в пластиковом корпусе с латунным байонетным креплением. Защита от пыли и влаги у этой модели отсутствует. Автофокус работает уверенно и достаточно быстро, поддерживая фокус по лицам / глазам и другие функции современных камер. В целом это качественный объектив с довольно продвинутой для бюджетного уровня оптикой. Он может применяться для съемки самых разных сюжетов, включая портреты, предметную съемку, уличную фотографию и так далее.