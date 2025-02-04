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Объектив Viltrox AF 40mm f/2.5 Sony FE

  • AF 40mm f/2.5 Sony FE
  • AF 40mm f/2.5 Sony FE
  • AF 40mm f/2.5 Sony FE
  • AF 40mm f/2.5 Sony FE
  • AF 40mm f/2.5 Sony FE
  • AF 40mm f/2.5 Sony FE
  • AF 40mm f/2.5 Sony FE
  • AF 40mm f/2.5 Sony FE
  • AF 40mm f/2.5 Sony FE
  • AF 40mm f/2.5 Sony FE
  • AF 40mm f/2.5 Sony FE
  • AF 40mm f/2.5 Sony FE
  • AF 40mm f/2.5 Sony FE
  • AF 40mm f/2.5 Sony FE
  • AF 40mm f/2.5 Sony FE
  • AF 40mm f/2.5 Sony FE
  • AF 40mm f/2.5 Sony FE
Код товара:УТ-00080266
Артикул:AF 40/2.5 FE

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Недорогой и компактный объектив для полнокадровых беззеркальных камер. Угол поля зрения (57.8°) близок к углу зрения человеческого глаза, поэтому объектив передает изображение без искажений перспективы. Оптическая схема достаточно сложная, она включает 10 элементов в 6 группах, 5 из которых являются специальными: 1 асферический, 1 низкодисперсионный и 3 с высоким коэффициентом рефракции. Это обеспечивает достаточно успешную коррекцию многих аберраций, а также высокую резкость, которая лишь незначительно снижается к границам кадра.

Viltrox AF 40mm f/2.5 хорошо справляется с виньетированием и хроматическими аберрациями, а также обладает довольно приятным боке (характером размытия фона). При закрытии диафрагмы расфокусированные блики принимают угловатую форму, поскольку диафрагма состоит всего из 7 лепестков, без скругления. Зато при f/11 - f/16 можно получить очень четкие и выразительные 14-конечные звездочки от источников света в кадре.

Объектив выполнен в пластиковом корпусе с латунным байонетным креплением. Защита от пыли и влаги у этой модели отсутствует. Автофокус работает уверенно и достаточно быстро, поддерживая фокус по лицам / глазам и другие функции современных камер. В целом это качественный объектив с довольно продвинутой для бюджетного уровня оптикой. Он может применяться для съемки самых разных сюжетов, включая портреты, предметную съемку, уличную фотографию и так далее.

Характеристики
Байонет: Sony E (35 mm)
Фокусное расстояние: 40 мм
Относительное отверстие: 1:2.5
Минимальная диафрагма: 1:16
Минимальная дистанция фокусировки: 0.34 м
Угол поля зрения: 57.8°
Конструкция объектива: 10 элементов в 6 группах, из них 1 асферический, 1 низкодисперсионный (ED) и 3 с высоким коэффициентом рефракции
Диаметр светофильтра: 52 мм
Число лепестков диафрагмы: 7
Физические характеристики
Вес: 167 г
Размеры: 65 х 59.5 мм
Прочие особенности
Дата анонса: август 2024
Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда, мягкий чехол
Страна производства
Страна производства: Китай