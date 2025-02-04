Объектив Viltrox AF 40mm f/2.5 Sony FE
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Характеристики
Описание
Недорогой и компактный объектив для полнокадровых беззеркальных камер. Угол поля зрения (57.8°) близок к углу зрения человеческого глаза, поэтому объектив передает изображение без искажений перспективы. Оптическая схема достаточно сложная, она включает 10 элементов в 6 группах, 5 из которых являются специальными: 1 асферический, 1 низкодисперсионный и 3 с высоким коэффициентом рефракции. Это обеспечивает достаточно успешную коррекцию многих аберраций, а также высокую резкость, которая лишь незначительно снижается к границам кадра.
Viltrox AF 40mm f/2.5 хорошо справляется с виньетированием и хроматическими аберрациями, а также обладает довольно приятным боке (характером размытия фона). При закрытии диафрагмы расфокусированные блики принимают угловатую форму, поскольку диафрагма состоит всего из 7 лепестков, без скругления. Зато при f/11 - f/16 можно получить очень четкие и выразительные 14-конечные звездочки от источников света в кадре.
Объектив выполнен в пластиковом корпусе с латунным байонетным креплением. Защита от пыли и влаги у этой модели отсутствует. Автофокус работает уверенно и достаточно быстро, поддерживая фокус по лицам / глазам и другие функции современных камер. В целом это качественный объектив с довольно продвинутой для бюджетного уровня оптикой. Он может применяться для съемки самых разных сюжетов, включая портреты, предметную съемку, уличную фотографию и так далее.
|Характеристики
|Байонет:
|Sony E (35 mm)
|Фокусное расстояние:
|40 мм
|Относительное отверстие:
|1:2.5
|Минимальная диафрагма:
|1:16
|Минимальная дистанция фокусировки:
|0.34 м
|Угол поля зрения:
|57.8°
|Конструкция объектива:
|10 элементов в 6 группах, из них 1 асферический, 1 низкодисперсионный (ED) и 3 с высоким коэффициентом рефракции
|Диаметр светофильтра:
|52 мм
|Число лепестков диафрагмы:
|7
|Физические характеристики
|Вес:
|167 г
|Размеры:
|65 х 59.5 мм
|Прочие особенности
|Дата анонса:
|август 2024
|Комплектация:
|крышки передняя и задняя, бленда, мягкий чехол
|Страна производства
|Страна производства:
|Китай