Viltrox AF 35mm f/1.8 II Evo – компактный, светосильный и достаточно доступный объектив для полнокадровых беззеркальных камер. Выпускается с креплениями Sony E и Nikon Z. По фокусному расстоянию объектив отлично подходит для повседневной фотографии, съемки в путешествиях, для портретов, жанра и так далее – у него умеренно-широкий угол обзора, не искажающий перспективу и пропорции.

Оптическая схема была полностью переработана по сравнению с первой версией и теперь включает 13 элементов в 10 группах, из которых 1 асферический UA, 2 со сверхнизкой дисперсией ED и 3 с высокой рефракцией HR. Объектив очень резкий даже на полностью открытой диафрагме: только края требуют коррекции до f/2.8 - f/4, если вы хотите получить идеальную детализацию даже на периферии кадра. Из аберраций заметно виньетирование на f/1.8 – порядка 2.5 ступеней экспозиции. Это можно исправить либо диафрагмированием, либо применением профиля объектива на этапе обработки. Интересно, что хроматические аберрации практически незаметны, объектив не зря носит «Apo» в своем полном названии. Также хорошо исправлена кома. Боке достаточно приятное, на хорошем уровне – он не «король боке», но в целом справляется неплохо. Хотя на заднем плане может проявляться небольшая нервозность при наличии большого количества мелких деталей (например, листвы).

Корпус Viltrox AF 35mm f/1.8 II Evo пластиковый, но собран качественно, без нареканий. Имеется кольцо фокусировки, которое работает линейно (ровно 360° от МДФ до бесконечности), и кольцо для управления диафрагмой, которое может вращаться как с отсечками по 1/3 ступени, так и без них, плавно. Также присутствует переключатель AF / MF и программируемая кнопка, функция которой назначается через меню камеры. Крепление к камере металлическое (хромированная латунь) и снабжено резиновым уплотнителем для защиты от пыли и влаги. На креплении расположен USB-C порт, дающий возможность обновлять прошивку по мере выхода новых версий.

Фокусировка осуществляется с использованием шагового STM мотора (обычно для начального сегмента) – его скорости вполне достаточно для спокойных сюжетов, но при съемке бегающих детей, домашних животных и тому подобных сцен могут быть промахи, это стоит иметь в виду. По габаритам корпуса объектив практически точь в точь повторяет Viltrox 85mm f/2 Evo. Благодаря небольшому весу (всего 355 г) его можно брать с собой хоть каждый день. В целом Viltrox AF 35mm f/1.8 II Evo представляет собой отличное соотношение цены и качества, особенно для фотографов-любителей и энтузиастов, не располагающих большим бюджетом.

Характеристики