Viltrox AF 35mm f/1.2 LAB – исключительно светосильный и умеренно-широкоугольный объектив, который может использоваться для съемки самых разных сюжетов – от портретов, предметов и еды до пейзажей, архитектуры и астрофотографии. Фокусное расстояние 35 мм позволяет захватить достаточно крупные объекты с небольшой дистанции, сохраняя перспективу почти без искажений, а максимальная диафрагма f/1.2 обеспечивает красивое размытие фона и позволяет снимать при очень тусклом освещении без использования вспышек.

Объектив относится к профессиональной линейке LAB, поэтому обладает сложной оптической схемой, которая включает 15 элементов в 10 группах, из них 2 прецизионных асферических (UA), 5 низкодисперсионных (ED) и 3 элемента с высокой рефракцией (HR). Асферики исправляют кривизну поля, что обеспечивает достаточно высокую резкость даже на границах кадра, а ED элементы корректируют хроматические аберрации (кайму и ложных цветов, зеленого и пурпурного). Надо сказать, что хроматика на открытой диафрагме остается заметна, особенно при съемке крупных планов. Но для сверхсветосильных объективов c диафрагмой f/1.2 это абсолютно нормально, при закрытии отверстия на пару ступеней, примерно до f/2 - f/2.8 хроматика пропадает практически полностью. Из-за высокой светосилы на открытой диафрагме также наблюдается довольно сильное виньетирование (затемнение по краям кадра) – вплоть до 3 ступеней экспозиции. Это также легко исправляется диафрагмированием или автоматической коррекцией в камере или фоторедакторе. Из сильных сторон стоит отметить удивительно высокую устойчивость объектива к появлению бликов и ореолов при контровом свете: даже при наличии солнца в кадре они остаются на минимальном, едва заметном уровне. Дисторсия (искажения геометрии) достаточно небольшая, менее 1%, однако обладает комплексным волнообразным характером, который едва ли поддаcтся коррекции без применения специального профиля объектива в редакторе. Она наиболее выраженно проявляется в верхней и в нижней части кадра, ближе к границам изображения, и будет заметна только в отдельных, нечасто встречающихся ситуациях.

От объектива со светосилой f/1.2 ожидают качественного и мягкого боке, и Viltrox AF 35mm f/1.2 в этом плане не разочаровывает. Размытие действительно мягкое, без нервозности, без усиления контуров, а блики от расфокусированных источников света принимают красивую круглую форму. На открытых значениях диафрагмы заметны «кошачьи глазки» – результат механического виньетирования, они полностью исправляются примерно на f/2.8. «Луковые кольца» отсутствуют.

Фокусировка осуществляется с помощью двух плавающих групп линз, каждая из которых оснащена парой быстрых HyperVCM моторов: даже несмотря на вес больших линз они справляются очень хорошо, фокус наводится быстро. По заявлению производителя, моторы HyperVCM на 150% быстрее традиционных линейных шаговых моторов (STM), и при этом не менее точны.

Как объектив профессиональной серии Viltrox AF 35mm f/1.2 LAB выполняется в полностью металлическом корпусе. Он оснащен дополнительным многофункциональным кольцом (по умолчанию управляет диафрагмой), а переключатель Click ON / OFF позволяет выбирать между ступенчатым и бесступенчатым вращением. По левую руку располагаются две настраиваемые кнопки Fn, функции которых можно назначить через меню камеры. Как и другие объективы серии LAB, Viltrox AF 35mm f/1.2 обладает небольшим ЖК-экраном, на котором отображается текущая дистанция фокусировки и выбранная диафрагма. Экранный интерфейс, честно говоря, не очень информативен – возможно, его изменят с обновлениями прошивки. Объектив защищен от попадания пыли и влаги, а передний элемент покрыт твердым водоотталкивающим и олеофобным слоем, облегчающим его очистку. Стоит также отметить, что объектив Viltrox получился компактнее и легче по сравнению с аналогами от конкурентов (в частности, Sigma 35mm 1.2 DG DN Art). Он также обладает довольно доступной для своего класса ценой.

Характеристики