Объектив Viltrox AF 35mm f/1.2 LAB E-mount (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00097471 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-09-21/01 Код товара: УТ-00097471 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-09-21/01 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации. Мелкие царапины и коцки краски на корпусе

Пробег:

S/n:

Комплектация: бъектив, крышка передняя, крышка задняя, бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации. Мелкие царапины и коцки краски на корпусе

Пробег:

S/n:

Комплектация: бъектив, крышка передняя, крышка задняя, бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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