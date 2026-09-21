Объектив Viltrox AF 35mm f/1.2 LAB E-mount (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00097471
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-09-21/01
Код товара:УТ-00097471
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-09-21/01
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации. Мелкие царапины и коцки краски на корпусе
Пробег:
S/n:
Комплектация: бъектив, крышка передняя, крышка задняя, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации. Мелкие царапины и коцки краски на корпусе
Пробег:
S/n:
Комплектация: бъектив, крышка передняя, крышка задняя, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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