Миниатюрный, практически игрушечный объектив-блинчик, который можно носить на камере просто вместо крышки корпуса: у него сделана встроенная шторка для защиты передней линзы, а съемной передней крышки нет. Конструкция имеет ряд ограничений: диафрагма фиксирована на f/4.5, ее невозможно прикрыть, нет резьбы для светофильтров и нет кольца для ручной фокусировки – фокус работает только в автоматическом режиме. Однако, учитывая его размеры и цену, многое можно простить.

Viltrox AF 28mm f/4.5 можно отнести к так называемым fun-объективам, но на самом деле он обеспечивает очень неплохое качество изображения. Оптическая схема состоит из 6 элементов в 6 группах, из них 4 специальных: 2 асферических и 2 низкодисперсионных. Объектив отлично справляется с хроматическими аберрациями (цветной каймой на границах контрастных объектов), геометрическая дисторсия также практически отсутствует. Из аберраций оптики сильно заметно виньетирование (затемнение периферии кадра) – около 3 ступеней в самых углах, причем его невозможно исправить диафрагмированием, поскольку диафрагма, как мы уже обращали внимание, не закрывается. То же самое можно сказать и о резкости: центральный круг изображения, как можно видеть из графиков MTF, вполне резкий, но вот по краям контрастность снижается, и исправить это нельзя. При контровой съемке объектив страдает от сильных ореолов и бликов, несмотря на многослойное просветление – это нужно учитывать, но можно отнести и просто к особенностям – иногда яркие разноцветные блики даже украшают изображение. Боке (размытие заднего плана) очень приятное, мягкое, хотя достичь сильного размытия с широкоугольным объективом при f/4.5, конечно, не получится. Интересный момент: солнце и другие яркие источники света в кадре создают звездочки с 8 длинными лучами, как будто вы используете Star-фильтр. Этот эффект возникает из-за 8-лепестковой шторки объектива.

Фокусировка осуществляется с помощью компактного VCM мотора, который работает достаточно быстро и тихо для повседневной фотографии. При фокусировке смещается весь линзоблок, что абсолютно нормально для блинчиков, но нужно помнить: фотографии, сделанные на минимальной дистанции фокусировки или около нее, будут менее резкими. Вы выключенном состоянии линзоблок не зафиксирован – если потрясти объектив, будет слышен стук, это нормально. Удивительно для такого объектива, но он поддерживает обновления не только через USB-C порт, но и по Bluetooth (через мобильное приложение), и эти обновления выпускаются.

В целом Viltrox AF 28mm f/4.5 кажется нам очень интересным, забавным объективом, который можно использовать просто для развлечения. Конечно, как и у всех остальных «блинчиков», качество изображения неидеальное, имеется ряд аберраций, однако надо сказать, что для своего класса он снимает очень хорошо, а светосила достаточно высока – обычно речь идет о f/5.6 или вообще f/8. Удивительно, но он покрывает даже полнокадровые матрицы, а при использовании на APS-C камерах у вас получится стандартный 40-мм объектив, причем нерезкие края обрежутся. Viltrox AF 28mm f/4.5 отлично подойдет для повседневной, casual фотографии.