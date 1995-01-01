Автофокусный объектив для беззеркальных камер формата APS-C. Благодаря высокой светосиле F1.2 достигается непревзойденный эффект малой глубины резкости и размытия заднего плана, что привлекает внимание к основному объекту съемки. Мягкое и очаровательное размытие фона (боке) сочетается с высокой четкостью и резкостью той части изображения, которая находится в фокусе. При этом переход между частями изображения, находящимися в фокусе и за его пределами, получается очень плавным.

Качество изображения остается непревзойденным, даже когда диафрагма полностью открыта, резкость обеспечивается от центра до краев кадра. Для исправления оптических аберраций в объективе применены 2 низкодисперсионных (ED) элемента, 5 элементов с высокой рефракцией (HR), а в асферической линзе применяется специальный материал HOYA. Благодаря этому успешно корректируются хроматические аберрации, дисторсия, кривизна поля и другие виды аберраций.

Механически объектив выполнен превосходно и не уступает оптике от Fujifilm: корпус полностью выполнен из металла, имеется кольцо для управления диафрагмой, которое вращается с отсечками по 1/3 ступени. В объективе реализована внутренняя фокусировка, есть всепогодная защита и водоотталкивающее, олеофобное покрытие передней линзы, которое облегчает чистку от отпечатков пальцев и других загрязнений. Просветляющее покрытие работает эффективно, также в комплекте идет лепестковая бленда, поэтому блики при съемке против ярких источников света достаточно небольшие.

Характеристики