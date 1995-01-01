Недорогой, компактный и светосильный объектив Viltrox AF 25mm f/1.7 выпускается для беззеркальных камер APS-C от Sony, Nikon и Fujifilm. Новый объектив получился существенно меньше, легче и дешевле по сравнению с Viltrox AF 23mm F1.4 – при том, что он уступает последнему не более половины ступени по светосиле. Графики MTF (и независимые тесты) также показывают очень хорошую картину: даже на полностью открытой диафрагме объектив обеспечивает высокую резкость и контраст практически по всему полю изображения. По размерам и весу объектив идентичен модели Viltrox AF 35mm f/1.7, но обладает более широким полем зрения.

Оптическая схема достаточно сложная, она содержит 12 элементов в 10 группах, из них 1 асферический, 1 низкодисперсионный асферический и 2 элемента с высокой рефракцией (HR). Интересно, что по независимым тестам объектив покрывает почти всю площадь полнокадровой матрицы, поэтому на APS-C камерах у него почти полностью отсутствует виньетирование (чуть более 1 ступени на полностью открытой диафрагме), а также практически не наблюдается эффект падения резкости в углах кадра. У объектива имеется чуть заметная бочкообразная дисторсия (около 1%). Хроматические аберрации находятся на низком уровне, они еле заметны даже в экстремальных ситуациях, таких как съемка на просвет крон деревьев или солнечных бликов от блестящих поверхностей. Небольшие продольные ХА заметны в расфокусированных областях, но это присутствует почти у всех существующих объективов, за исключением оптики самого высокого уровня. Такие аберрации у Viltrox AF 25mm f/1.7 сходят на нет при закрытии диафрагмы до примерно f/2.8. У объектива хорошо исправлена кома, что может быть важно для съемки ночных пейзажей и астрофотографии, а многослойное просветляющее HD покрытие в целом отлично справляется с ореолами и бликами при съемке с контровым светом. В целом, оптические показатели объектива даже вызывают удивление, учитывая его цену, а также тот факт, что камеры не применяют цифровую коррекцию изображения.

Боке Viltrox AF 25mm f/1.7 очень приятное, размытие фона мягкое, блики от расфокусированных источников света не имеют пористой (луковой) структуры. При съемке на открытой диафрагме на периферии кадра присутствует эффект «кошачьих глазок», который вызывается механическим виньетированием. Диафрагмирование до примерно f/2.8 полностью его устраняет.

Объектив выполнен в пластиковом корпусе, но байонетное крепление металлическое. Влагозащита отсутствует, как и у всех моделей серии Air. Покрытие передней линзы обладает водоотталкивающими и олеофобными свойствами, отпечатки пальцев и другие загрязнения легко удаляются мягкой тканью. Из органов управления здесь есть только кольцо для ручной фокусировки. Фокусировка внутренняя, осуществляется с использованием плавающих групп линз. В объективе применяется шаговый STM мотор, который работает тихо, плавно и быстро (на современных моделях фотокамер). Во всяком случае, со спокойными сюжетами он справляется легко. Поддерживается установка светофильтров диаметром 52 мм, а с тыльной стороны предусмотрен USB-C порт для обновления прошивок по мере выхода новых версий.

В целом Viltrox AF 25mm f/1.7 – это очень привлекательный объектив для разных жанров: его можно использовать и для портрета, и для предметной съемки, и для обычной «повседневной» (casual) фотографии. По эквивалентному фокусному расстоянию он занимает немного странное положение (37.5 мм) – и не совсем стандартный, и не широкоугольный. Его можно рассматривать как альтернативу Viltrox AF 35mm f/1.7, который на APS-C камерах выполняет роль классического «полтинника», тем более что по размерам и весу они совпадают вплоть до грамма, вплоть до миллиметра. Если вам хочется «как полтинник, но пошире», AF 25mm f/1.7 будет прекрасным вариантом. Его можно смело рекомендовать как фотографам-любителям, так и профессионалам с ограниченным бюджетом.

Характеристики