Описание

Недорогой сверхширокоугольный объектив, подходящий для полнокадровых камер. Обеспечивает угол обзора 91.6°, что делает его отличным выбором для пейзажной и репортажной съемки, а также для съемки видео (в том числе в стиле «селфи-блог»). Оптическая схема достаточно сложная: 5 элементов из 10 являются специальными: 2 асферических, 2 низкодисперсионных и 1 с высоким коэффициентом преломления.

Благодаря современной схеме объектив демонстрирует хороший уровень резкости по всему полю кадра, который становится отличным при диафрагмировании до f/4 - f/5.6. Хроматические аберрации малозаметны, размытие фона – достаточно приятное для широкоугольных объективов, без выраженных артефактов. Можно заметить достаточно сильную линейную аберрацию сложной волнообразной формы, поэтому мы не советовали бы его для съемки архитектуры или интерьеров – исправить ее будет довольно непросто. Как и у большинства объективов, при съемке на открытой диафрагме по углам заметно умеренное виньетирование, которое исчезает, если немного прикрыть диафрагму.

Объектив может фокусироваться с расстояния приблизительно 10 см от передней линзы, что не делает его макро оптикой (как например, Tamron 20mm f/2.8 Di III OSD M1:2), но вы легко сможете снимать небольшие объекты в их окружении, а также делать селфи с рук – без использования специальных моноподов. Автофокус работает довольно быстро (рекомендуем переключить камеру в режим постоянной / следящей фокусировки, в режиме покадрового автофокуса он не так расторопен). Можно заметить достаточно сильное дыхание фокуса (смещение границ кадра при изменении дистанции фокусировки), однако для объектива этой ценовой категории подобное и объяснимо, и простительно. Фокусировка осуществляется с помощью плавающих групп элементов внутри корпуса, поэтому при съемке на минимальной дистанции аберрации остаются под контролем.

Контровой свет не вызывает появления сильных бликов и ореолов благодаря современному многослойному просветляющему покрытию и наличию в базовой комплектации бленды.

Объектив выполнен в корпусе из поликарбоната, байонетное крепление металлическое (скорее всего, это хромированная латунь). Защита от пыли и влаги отсутствует, но есть порт USB-C для обновления прошивки по мере выхода новых версий. Единственным органом управления является широкое кольцо ручной фокусировки, к работе которого нет никаких претензий.

В целом, Viltrox AF 20mm f/2.8 обладает превосходным соотношением цены и качества – это сверхширокоугольный объектив на полный кадр, который сможет позволить себе практически каждый.