Описание

Объектив Viltrox AF 16mm f/1.8 обеспечивает сверхширокий угол обзора для съемки пейзажа, астрофотографии, а также для видео и других сюжетов. Сложная оптическая схема включает 15 элементов, 7 из которых являются специальными: 3 асферических и 4 низкодисперсионных ED элемента. Это обеспечивает высокое качество изображения: высокую контрастность от края до края кадра даже на открытой диафрагме, а также полностью исправленную дисторсию (ок. 0.2%), минимальную кривизну поля и низкий уровень хроматических аберраций.

Качество рисунка (боке) находится на хорошем уровне: можно заметить небольшую «нервозность» (резкие линии) в расфокусированных областях, но, в целом, для сверхширокоугольного объектива это нормально. Коматическая аберрация также исправлена в значительной степени: небольшое размазывание точечных источников заметно только у самых границ кадра, поэтому объектив отлично подходит для ночного пейзажа. Вероятно, для этой же цели он оснащен ЖК экраном, на который выводится текущая дистанция фокусировки, значение диафрагмы и другие параметры. При съемке в темноте это может быть очень полезно.

Автофокус объектива работает быстро и практически бесшумно благодаря современному STM мотору. При этом практически отсутствует эффект «дыхания фокуса», что важно для съемки видео. Многослойное просветление HD Nano хорошо справляется с контровым светом, а также обладает водоотталкивающими и олеофобными свойствами: капли воды быстро скатываются с поверхности, не оставляя следа, а отпечатки пальцев легко удаляются парой движений тканевой салфетки.

Корпус объектива полностью выполнен из металла и обладает защитой от влаги: несколько внутренних уплотнителей + резиновый воротничок в области соединения с камерой. На корпусе расположено отдельное кольцо для управления диафрагмой (может работать как с отсечками по 1/3 ступени, так и без них), а также 2 кнопки Fn, функцию которых можно задать через меню камеры. На байонетном креплении располагается USB-C разъем, который пригодится для обновления прошивки по мере выхода новых версий. Отдельно нужно отметить, что конструкция объектива позволяет использовать обычные резьбовые светофильтры диаметром 77 мм.