Viltrox AF 14mm f/4 Air – компактный автофокусный объектив со сверхшироким углом поля зрения, покрывающий полнокадровый формат. Отлично подходит для съемки пейзажей, архитектуры, интерьеров, а также для записи видео (включая видеоблоги, тревел-блоги и так далее) – можно легко снимать селфи с вытянутой руки, даже с активной стабилизацией изображения, которая, как известно, «подъедает» ширину охвата.

Серия Air у Viltrox относится к начальной, бюджетной, тем не менее оптические характеристики объектива находятся на высоком уровне: он обладает превосходной резкостью по всему полю кадра даже на открытой диафрагме: диафрагмирование не дает практически ничего, кроме увеличения глубины резкости, ГРИП. Геометрия исправлена: бочкообразная дисторсия составляет всего 1.5% в RAW файлах и около 1% в JPEG, при включенной автоматической коррекции. Хроматические аберрации также хорошо скорректированы и не бросаются в глаза (менее 1 пикселя). Виньетирование достаточно сильное: затемнение в углах кадра достигает 3 ступеней экспозиции, но для сверхширокоугольной оптики это, можно сказать, типично. 7-лепестковая диафрагма обеспечивает красивые 14-конечные звездочки от ярких источников света.

Корпус объектива пластиковый, с металлическим байонетом (без влагозащиты), на котором располагается USB-C порт для обновления версии ПО по мере их выхода. Поскольку размеры объектива очень небольшие, никаких специальных органов управления на нем не предусмотрено, только кольцо для ручной фокусировки. Автофокус работает с помощью шагового STM мотора, который в данной модели справляется со своей задачей на отлично – линзы небольшие, легкие, перемещаются быстро. Производитель заявляет, что «дыхание фокуса» (смещение границ кадра при изменении дистанции) находится на минимальном уровне – это важно для видеозаписи.

В целом, AF 14mm f/4 Air – еще один качественный и доступный объектив от Viltrox, компании, которую на 2025 год можно назвать лидером среди всех китайских производителей оптики. Эту модель можно рекомендовать широкому кругу фотографов и видеографов: сверхширокий угол зрения за небольшие деньги – это прекрасная возможность взглянуть на привычные вещи по-новому.

Характеристики