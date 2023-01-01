Описание

Сверхширокоугольный объектив для камер формата APS-C. Отлично подходит для пейзажной, архитектурной, интерьерной съемки, астрофотографии, а также для съемки видео, включая видеоблоги: фокусное расстояние с учетом кроп-фактора составляет 19.5 мм, это оптимальное значение для съемки самого себя с расстояния вытянутой руки.

Оптическая схема включает 2 асферических и 4 низкодисперсионных элемента, благодаря чему успешно корректируется большая часть аберраций оптики. Дисторсия практически отсутствует (геометрия объектов не искажается при съемке), хроматические аберрации по большей части исправлены, объектив демонстрирует высокую резкость от края до края изображения. Небольшая мягкость может быть заметна лишь в самых углах кадра, и та корректируется при диафрагмировании до F2 - F2.8. При съемке звезд или ночных улиц на максимально открытой диафрагме заметна небольшая кома, но она корректируется при закрытии диафрагмы на ступень. Виньетирование среднее, около 2 ступеней экспозиции при F1.4.

Автофокус работает плавно и бесшумно – используется линейный шаговый STM мотор. Поддерживаются все современные функции, включая фокусировку по глазам и съемку видео со следящим автофокусом. Дыхание фокуса (смещение границ кадра при изменении дистанции фокусировки) – незначительное, на минимальном уровне. Фокусировка внутренняя, все перемещения линз происходят внутри корпуса.

Viltrox AF 13mm f/1.4 выполнен в полностью металлическом корпусе, в комплекте также идет металлическая бленда для защиты от появления ореолов и бликов при съемке с контровым светом. Этому же способствует многослойное просветляющее покрытие HD Nano. В байонетном креплении сделан USB-C порт, который позволяет пользователям самостоятельно обновлять прошивку объектива по мере выхода новых версий.