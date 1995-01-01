Объектив Viltrox AF 135mm f/1.8 LAB обеспечивает превосходный контраст, минимум аберраций и захватывающее боке – на уровне флагманской оптики. Оптическая схема включает 14 элементов в 9 группах, из них 4 со сверхнизкой дисперсией (ED) и 2 с высокой рефракцией (HR). ED линзы успешно подавляют хроматические аберрации, а HR – минимизируют геометрические искажения (дисторсию). Как можно видеть из графиков MTF, объектив очень резок даже на полностью открытой диафрагме, и данные независимых тестов это подтверждают. 11-лепестковая диафрагма скругляет форму расфокусированных бликов при закрытии до f/4 - f/5.6 и далее.

Новый запатентованный мотор HyperVCM обеспечивает исключительно высокую скорость автофокуса: перевод линз с минимальной дистанции на бесконечность или обратно занимает всего 0.1 секунды. При этом практически отсутствует дыхание фокуса (смещение границ кадра при изменении дистанции фокусировки). На корпусе объектива также имеется ограничитель хода автофокуса, который помогает системе АФ меньше рыскать в условиях сложного освещения (в темноте или с ярким контровым светом). Благодаря минимальной дистанции фокусировки 0.72 м вы сможете создавать эффектные крупные планы с увеличением 0.25х.

Корпус объектива полностью выполнен из магниевого сплава и защищен от попадания пыли и влаги с помощью внутренних уплотнителей и резинового кольца в области байонетного соединения с камерой. Передняя линза покрыта твердым фторсодержащим покрытием, которое отталкивает воду и обладает олеофобными свойствами (легко очищается от отпечатков пальцев). По традиции Viltrox, непосредственно на байонете располагается порт USB Type C, который необходим для обновления прошивки, а также настройки некоторых функций объектива. Кольцо диафрагмы может вращаться как с отсечками, так и полностью плавно – для этого на корпусе расположен специальный переключатель.

Объектив прекрасно подойдет для портретной съемки и других сюжетов, требующих красивого размытия фона. Он немного сжимает перспективу, но пропорции все еще остаются в пределах нормы. Благодаря высокой светосиле расфокусированные источники света создают красивые округлые блики, которые по краям кадра принимают эффект «кошачьих глазок» (на f/1.8). При диафрагмировании до f/4 этот эффект сходит на нет.

Характеристики