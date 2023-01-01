Телескопическая колонна Ulanzi VIJIM LS01 Desktop Extendable Light Stand, 37-96 см
Код товара : УТ-00053460
Артикул : 2248/LS01
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, съемная
Материал
алюминиевый сплав
Физические характеристики
Вес
466 г
Описание
Телескопическая колонна с шаровой головкой и струбцинным креплением: отличный вариант для монтажа настольного света. Занимает меньше места, чем настольный штатив, раздвигается до 96 см, надежно фиксируется на столешнице винтовым зажимом. Шаровая головка позволяет свободно вращать и наклонять осветитель. Подходит для кольцевых ламп и светодиодных панелей весом до 1.5 кг. Максимальная толщина столешницы: 5 см.
Также может использоваться в качестве монопода для селфи или рукоятки для съемки видео.