Описание

Телескопическая колонна с шаровой головкой и струбцинным креплением: отличный вариант для монтажа настольного света. Занимает меньше места, чем настольный штатив, раздвигается до 96 см, надежно фиксируется на столешнице винтовым зажимом. Шаровая головка позволяет свободно вращать и наклонять осветитель. Подходит для кольцевых ламп и светодиодных панелей весом до 1.5 кг. Максимальная толщина столешницы: 5 см.

Также может использоваться в качестве монопода для селфи или рукоятки для съемки видео.