Телескопическая колонна Ulanzi VIJIM LS01 Desktop Extendable Light Stand, 37-96 см
Код товара:УТ-00053460
Артикул:2248/LS01
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяСтрубцина
Головкашаровая, съемная
Количество секций3
Максимальная нагрузка1.5 кг
Минимальная высота37 см
Максимальная высота96 см
Материалалюминиевый сплав
Вес466 г
Описание
Телескопическая колонна с шаровой головкой и струбцинным креплением: отличный вариант для монтажа настольного света. Занимает меньше места, чем настольный штатив, раздвигается до 96 см, надежно фиксируется на столешнице винтовым зажимом. Шаровая головка позволяет свободно вращать и наклонять осветитель. Подходит для кольцевых ламп и светодиодных панелей весом до 1.5 кг. Максимальная толщина столешницы: 5 см.
Также может использоваться в качестве монопода для селфи или рукоятки для съемки видео.