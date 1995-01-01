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Телескопическая колонна Ulanzi VIJIM LS01 Desktop Extendable Light Stand, 37-96 см

  • VIJIM LS01 Desktop Extendable Light Stand, 37-96 см
  • VIJIM LS01 Desktop Extendable Light Stand, 37-96 см
  • VIJIM LS01 Desktop Extendable Light Stand, 37-96 см
  • VIJIM LS01 Desktop Extendable Light Stand, 37-96 см
  • VIJIM LS01 Desktop Extendable Light Stand, 37-96 см
  • VIJIM LS01 Desktop Extendable Light Stand, 37-96 см
  • VIJIM LS01 Desktop Extendable Light Stand, 37-96 см
  • VIJIM LS01 Desktop Extendable Light Stand, 37-96 см
  • VIJIM LS01 Desktop Extendable Light Stand, 37-96 см
  • VIJIM LS01 Desktop Extendable Light Stand, 37-96 см
  • VIJIM LS01 Desktop Extendable Light Stand, 37-96 см
  • VIJIM LS01 Desktop Extendable Light Stand, 37-96 см
  • VIJIM LS01 Desktop Extendable Light Stand, 37-96 см
  • VIJIM LS01 Desktop Extendable Light Stand, 37-96 см
  • VIJIM LS01 Desktop Extendable Light Stand, 37-96 см
  • VIJIM LS01 Desktop Extendable Light Stand, 37-96 см
  • VIJIM LS01 Desktop Extendable Light Stand, 37-96 см
Код товара:УТ-00053460
Артикул:2248/LS01

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Телескопическая колонна с шаровой головкой и струбцинным креплением: отличный вариант для монтажа настольного света. Занимает меньше места, чем настольный штатив, раздвигается до 96 см, надежно фиксируется на столешнице винтовым зажимом. Шаровая головка позволяет свободно вращать и наклонять осветитель. Подходит для кольцевых ламп и светодиодных панелей весом до 1.5 кг. Максимальная толщина столешницы: 5 см.

Также может использоваться в качестве монопода для селфи или рукоятки для съемки видео.