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Фон VIBRANTONE 27 Ocean Blue, бумажный, 2.1 x 6 м, голубой

  • 27 Ocean Blue, бумажный, 2.1 x 6 м, голубой
  • 27 Ocean Blue, бумажный, 2.1 x 6 м, голубой
  • 27 Ocean Blue, бумажный, 2.1 x 6 м, голубой
  • 27 Ocean Blue, бумажный, 2.1 x 6 м, голубой
  • 27 Ocean Blue, бумажный, 2.1 x 6 м, голубой
Код товара:УТ-00062357
Артикул:VBRT2127

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

VIBRANTONE 27 Ocean Blue – фон насыщенного голубого цвета. Изготавливается из качественной мелкозернистой бумаги и обладает матовой поверхностью, намотан на специализированную картонную тубу, благодаря чему легко устанавливается на систему крепления. Основным преимуществом бумажного фона является то, что он практически не имеет текстуры, складок, швов, свет ложится равномерно, ничего не отвлекает от объекта съемки. Благодаря запасу по длине запачканный или помятый в ходе съемки участок фона можно быстро отрезать, отмотав новый кусок из рулона. В случае же с нетканым или тканевым фоном так быстро вернуться к съемке не получится. Длина: 6 м, ширина: 2.1 м.

Поставляется в виде рулона в картонной коробке. Вес: 2.7 кг, можно использовать на передвижных «воротах».
Размеры упаковки: 215 х 10 х 10 см.