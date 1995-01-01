VESTA TB 204AB - это серьезный, легкий и компактный дорожный комплект штатива из алюминия, который рассчитан на максимальную портативность, но подходит для большинства комплектов беззеркальных камер.

Складывается до 37,5 см. и весит всего 907 гр. для максимальной портативности

4-секционные ножки диаметром 20 мм с поворотными замками, длина которых составляет 1,3 м.

Максимальная грузоподъемность 3кг, что делает его подходящим для большинства беззеркальных камер.

3 легко настраиваемых угла наклона ножек (21 °, 50 ° и 80 °) с адаптером для малых углов для съемки в малых и макросъемках

Быстро устанавливаемые поворотные замки для ног

2-х секционная реверсивная центральная колонна

Шаровая голова VESTA T-46, совместимая с Arca-Swiss, с одной фиксирующей ручкой

Резиновые ножки