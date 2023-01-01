Штатив Vanguard VESTA TB204AB
Код товара : УТ-00044334
Артикул : VESTA TB204AB
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Официальная гарантия Vanguard 2 года
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Характеристики
Характеристики
Головка
Vesta T-46, шаровая, съемная
Материал
алюминий
Углы наклона ног
21°, 50°, 80°
Высота со сложенной центральной штангой, см
105
Длина в сложенном положении
37.5 см
Физические характеристики
Вес
910 г
Вес (брутто), г
0.700
Описание
VESTA TB 204AB - это серьезный, легкий и компактный дорожный комплект штатива из алюминия, который рассчитан на максимальную портативность, но подходит для большинства комплектов беззеркальных камер.
Складывается до 37,5 см. и весит всего 907 гр. для максимальной портативности
4-секционные ножки диаметром 20 мм с поворотными замками, длина которых составляет 1,3 м.
Максимальная грузоподъемность 3кг, что делает его подходящим для большинства беззеркальных камер.
3 легко настраиваемых угла наклона ножек (21 °, 50 ° и 80 °) с адаптером для малых углов для съемки в малых и макросъемках
Быстро устанавливаемые поворотные замки для ног
2-х секционная реверсивная центральная колонна
Шаровая голова VESTA T-46, совместимая с Arca-Swiss, с одной фиксирующей ручкой
Резиновые ножки