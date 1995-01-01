Алюминиевый штатив Vanguard VESTA GO 234AP G2 отличается сверхкомпактной конструкцией и оснащен головкой PH-24 с быстросъемной площадкой QS-55P. Серия Vesta GO отлично подходит для тех, кому важны компактность и мобильность. Лёгкий и компактный штатив удобно брать с собой в длительные поездки, но при этом он не уступает по характеристикам. В комплект входит держатель для телефона и чехол для переноски.

Штатив Vanguard VESTA GO 234AP G2 незаменимый аксессуар для фотографов и видеографов, обеспечивающий стабильность и творческие возможности. Идеален для съемки с длинными выдержками, например, в темноте или при низком освещении, VESTA GO 234AP G2 помогает фотографам и видеографам достигать лучших результатов. Штатив Vanguard VESTA GO 234AP G2 идеальный спутник креативного фотографа и видеографа.