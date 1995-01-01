Алюминиевый штатив Vanguard Vesta GO 234AB отличается сверхкомпактной конструкцией и оснащен шаровой головкой VEO BH-50 Arca с быстросъемной площадкой QS-74.

Серия Vesta GO отлично подходит для тех, кому важны компактность и мобильность. Лёгкий и компактный штатив удобно брать с собой в длительные поездки, но при этом он не уступает по характеристикам. Благодаря трём легко регулируемым углам наклона ножек и разделённой центральной колонне штатив можно использовать в положении стоя, сидя или лёжа. Модели Vesta GO AB и CB оснащены шаровой головкой, совместимой с Arca, которая подходит для оптики и камеры.

Входящая в комплект шаровая головка VEO BH-50 обеспечивает вращение на 360°, регулировку наклона на 90° и независимую регулировку оси панорамирования. Кроме того, в комплект входит быстросъемная площадка типа QS-74 Arca.